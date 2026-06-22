Jackie Chan irá voltar à franquia marcada pelo acidente mais grave de sua carreira
Aos 72 anos, Jackie Chan volta ao centro das atenções ao anunciar o retorno de uma de suas franquias de ação mais conhecidas: Armadura de Deus. Porém, foi nela que ele sofreu um acidente que quase tirou sua vida. Saiba mais!
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Aos 72 anos, Jackie Chan volta ao centro das atenções ao anunciar o retorno de uma de suas séries de ação mais conhecidas: Armadura de Deus. A nova produção marca não apenas a retomada de uma franquia de sucesso mundial, mas também reacende lembranças de um dos episódios mais delicados da carreira do astro. O quarto filme da saga tem direção prevista de Robert Kun e deve começar a ser rodado em julho. Ademais, o lançamento está programado para o segundo trimestre de 2027, segundo informações divulgadas pela revista Variety.
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A escolha de Jackie Chan por reviver o aventureiro de Armadura de Deus surge em um momento em que o cinema de ação revisita personagens clássicos e revitaliza universos que o público já conhece. No caso do ator chinês, essa volta carrega um peso especial. Afinal, trata-se de um papel que ajudou a consolidar sua imagem internacional e, ao mesmo tempo, expôs os riscos extremos que sempre acompanharam seu estilo de atuação sem dublês. Portanto, o interesse do público e da indústria se volta tanto para o novo longa quanto para o passado que o originou.
Jackie Chan e a franquia Armadura de Deus no cinema mundial
A franquia Armadura de Deus ocupa lugar destacado na filmografia de Jackie Chan por combinar comédia física, artes marciais e cenas de risco planejadas para impressionar plateias de diferentes países. Com um protagonista que atua como uma espécie de caçador de relíquias, as histórias misturam aventura, viagens por diversos cenários e sequências coreografadas que se tornaram marca registrada do ator. O personagem contribuiu para consolidar a presença do cinema de ação de Hong Kong no circuito internacional.
Ao longo dos anos, a série ajudou a definir o estilo de Jackie Chan: um herói vulnerável, que apanha, erra, improvisa e, ainda assim, encontra maneiras inesperadas de sair das situações mais perigosas. Esse formato aproximou o público do personagem e diferenciou o ator de outros nomes do gênero. A nova continuação de Armadura de Deus tende a explorar justamente essa mistura de humor, aventura e perigo calculado, adaptando-a a um cenário cinematográfico mais tecnológico e competitivo em 2026.
Qual é a importância de Armadura de Deus para a carreira de Jackie Chan?
Para entender o peso do novo filme, é necessário observar o impacto de Armadura de Deus na carreira de Jackie Chan desde o primeiro longa. A produção ampliou seu alcance além do mercado asiático e ajudou a consolidar coproduções e parcerias com distribuidoras de outras regiões. O personagem aventureiro abriu caminho para que o ator se tornasse presença constante em bilheterias globais e influenciasse uma geração de filmes de ação que misturam comédia e acrobacias.
Entre os elementos que fortaleceram essa importância estão:
- Expansão internacional da imagem de Jackie Chan, aproximando o público ocidental de seu estilo;
- Fortalecimento da marca pessoal do ator, associando-o a cenas de risco realizadas sem dublês;
- Criação de um herói recorrente, facilmente reconhecido mesmo fora do circuito de cinema asiático;
- Influência em produções posteriores, que incorporaram humor físico e sequências de ação coreografadas.
Esse contexto ajuda a explicar por que o retorno de Armadura de Deus gera tanta atenção: o personagem simboliza uma fase decisiva da trajetória de Jackie Chan e remete a um momento em que o cinema de ação passava por mudanças profundas.
O acidente em Armadura de Deus mudou a trajetória do astro?
O anúncio de um novo filme reacende também a memória do acidente que quase interrompeu a carreira de Jackie Chan. Durante as filmagens do primeiro Armadura de Deus, o ator, que insistia em realizar pessoalmente as cenas perigosas, caiu de uma árvore após o galho ceder e bateu a cabeça em uma pedra. O impacto resultou em uma fratura séria no crânio, exigindo cirurgia, implantação de uma placa metálica e um longo período de recuperação.
De acordo com relatos da época, o artista ficou hospitalizado por cerca de seis meses e passou a conviver com perda auditiva permanente no ouvido direito. A produção do longa-metragem, que também era dirigida por Chan, precisou ser interrompida por aproximadamente um ano. Esse hiato prolongou o cronograma, fazendo com que o filme levasse quase dois anos para ser finalizado. O episódio passou a ser citado com frequência como o acidente mais grave da carreira do ator.
O impacto desse acontecimento foi sentido em diferentes frentes. Em termos de bastidores, o acidente reforçou debates sobre segurança em sets de filmagem e sobre limites aceitáveis na busca por realismo em cenas de risco. Para a imagem pública de Jackie Chan, o episódio consolidou ainda mais a percepção de profissional que se expõe fisicamente em nome do espetáculo, mas também revelou de forma clara os custos dessa escolha.
O que esperar do novo filme de Armadura de Deus em 2027?
Com a estreia planejada para o segundo trimestre de 2027, o novo capítulo de Armadura de Deus surge em um cenário em que a tecnologia digital e os efeitos visuais estão amplamente disseminados. A presença de Robert Kun na direção indica uma tentativa de equilibrar a tradição do cinema de ação de Jackie Chan com ferramentas contemporâneas, capazes de ampliar a escala das cenas sem, necessariamente, repetir o nível de risco físico que marcou o passado da franquia.
Entre os pontos que despertam interesse estão:
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- Como o roteiro irá apresentar o personagem de Jackie Chan em uma fase mais madura da vida;
- De que forma as cenas de ação serão planejadas, considerando o histórico de acidentes do ator;
- O uso de tecnologia e dublês, em contraste com a abordagem adotada nos filmes anteriores;
- A recepção do público internacional a um herói clássico em meio à concorrência de novas franquias.
Independentemente da abordagem adotada, o retorno de Armadura de Deus reforça a ligação entre Jackie Chan, sua história pessoal e a própria evolução do cinema de ação nas últimas décadas. A nova produção tende a dialogar com esse legado, lembrando o episódio dramático que marcou o início da franquia e, ao mesmo tempo, projetando o personagem para uma geração que conhece o astro tanto pelos antigos sucessos quanto por seu impacto duradouro na cultura pop mundial.