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Fisiculturismo na tela: 5 filmes e documentários sobre o esporte

De 'Pumping Iron' com Schwarzenegger a produções recentes da Netflix; conheça obras que exploram o universo dos músculos, da superação e das competições

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
30/06/2026 17:31

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Fisiculturismo na tela: 5 filmes e documentários sobre o esporte
A disciplina e o esforço físico são elementos centrais no universo do fisiculturismo, tema abordado em diversas produções cinematográficas. crédito: Do?u Tuncer de Pexels

O universo do fisiculturismo, com sua rotina de treinos intensos, dietas rigorosas e competições acirradas, fascina cada vez mais pessoas. Para quem deseja ir além dos palcos e conhecer as histórias por trás dos músculos, o cinema e o streaming oferecem produções marcantes. Selecionamos cinco obras que exploram desde os primórdios do esporte até os desafios atuais de grandes atletas.

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As produções revelam a disciplina, a superação e as controvérsias que cercam o mundo dos músculos. São narrativas que humanizam os atletas e mostram as diferentes facetas de uma modalidade que exige dedicação extrema do corpo e da mente. Conheça algumas opções essenciais para entender melhor o fisiculturismo.

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Pumping Iron (1977)

Este é o documentário que transformou o fisiculturismo em um fenômeno global e catapultou Arnold Schwarzenegger ao estrelato. A obra acompanha os bastidores da preparação para o Mr. Olympia de 1975, focando na rivalidade entre Schwarzenegger e Lou Ferrigno. O filme desmistifica os atletas e mostra a mentalidade necessária para competir em alto nível, sendo um registro histórico da "era de ouro" do esporte.

Generation Iron (2013)

Considerado o sucessor espiritual de Pumping Iron, este documentário retrata a nova geração de fisiculturistas na busca pelo título de Mr. Olympia. A produção acompanha atletas como Phil Heath, Kai Greene e Branch Warren, explorando suas rotinas, motivações e os sacrifícios da vida de competidor. É um olhar atualizado sobre as pressões e a evolução do fisiculturismo moderno.

Ronnie Coleman: The King (2018)

Disponível na Plesk e a Tubi, este filme foca na vida de Ronnie Coleman, um dos maiores fisiculturistas da história, vencedor de oito títulos do Mr. Olympia. O documentário mostra não apenas o auge de sua carreira, mas também as graves consequências físicas que os anos de treinamento pesado trouxeram. É um retrato honesto sobre o preço da glória e a resiliência de uma lenda.

Bigger, Stronger, Faster* (2008)

Esta produção adota uma abordagem mais crítica e investigativa. O documentário explora a cultura do uso de esteroides anabolizantes nos Estados Unidos, usando o fisiculturismo como um dos principais eixos da discussão. A obra analisa a busca pelo corpo perfeito e os dilemas éticos e de saúde envolvidos, oferecendo uma perspectiva ampla sobre a química de aprimoramento de desempenho.

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Arnold (2023)

A minissérie documental da Netflix mergulha na vida de Arnold Schwarzenegger, dividida em três partes: atleta, ator e político. O primeiro episódio é inteiramente dedicado à sua jornada no fisiculturismo, desde a infância na Áustria até se tornar o maior nome do esporte. A produção traz depoimentos do próprio Arnold e revela sua estratégia e ambição para dominar o mundo dos músculos.

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