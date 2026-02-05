Assine
overlay
Início Cultura
Entretenimento

De modelo a gigante do cinema: a transformação de astro de filmes de ação

Antes de estrelar 'Reacher' e se tornar um dos grandes nomes do cinema de ação, o ator teve um caminho surpreendente; relembre a carreira e a evolução física de Ritchson

Publicidade
Carregando...
CB
Cadu Bruno
CB
Cadu Bruno
Repórter
05/02/2026 11:41 - atualizado em 05/02/2026 11:45

compartilhe

SIGA
x
De modelo a gigante do cinema: a transformação de astro de filmes de ação
Com o sucesso consolidado, Ritchson tem uma agenda cheia de novos projetos que prometem reforçar seu status de astro de ação crédito: Tupi

Alan Ritchson se consolida como um dos principais nomes do cinema de ação em Hollywood. O ator, que hoje impressiona pelo físico imponente, teve um início de carreira surpreendente e bem diferente dos papéis que o tornaram famoso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Antes de protagonizar a série de sucesso "Reacher", a trajetória de Ritchson começou longe dos sets de filmagem de grandes produções. No início dos anos 2000, ele trabalhava como modelo e chegou a participar da terceira temporada do reality musical "American Idol", onde chamou a atenção, mas não seguiu na competição.

Sua estreia na atuação veio com um papel de destaque na cultura pop: o super-herói Aquaman na série "Smallville". O personagem marcou sua entrada no universo dos heróis, mas foi na comédia que ele ganhou um público fiel. Como o capitão de futebol americano Thad Castle, na série "Blue Mountain State", Ritchson mostrou um lado cômico que contrastava com sua aparência de atleta.

A virada para o estrelato

A grande transformação na carreira de Alan Ritchson aconteceu quando ele foi escalado para viver Jack Reacher. Para interpretar o ex-militar gigante descrito nos livros de Lee Child, o ator passou por uma preparação física intensa. Ele ganhou mais de 13 quilos de massa muscular, mudando completamente sua estrutura corporal para se adequar à visão dos fãs do personagem.

Esse ator de Reacher virou um dos nomes mais disputados do streaming

Jack Reacher representa coragem, inteligência e grande habilidade – Créditos: Divulgação/Amazon MGM Studios

O sucesso estrondoso da série do Prime Video abriu definitivamente as portas do gênero de ação. O desempenho em "Reacher" o levou a papéis em produções como "Velozes e Furiosos 10", onde interpretou o novo chefe da Agência, Aimes. Cada novo projeto reforça sua imagem de herói de ação durão e carismático.

Leia Mais

Com o sucesso consolidado, Ritchson tem uma agenda cheia de novos projetos que prometem reforçar seu status de astro de ação. Sua jornada, de modelo e participante de reality show a protagonista de grandes produções, mostra uma transformação notável tanto física quanto profissionalmente, completando sua ascensão em Hollywood.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

entretenimento prime-video televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay