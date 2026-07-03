Márcia Sensitiva diz que Haaland é um ET arcturiano; saiba o que significa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Às vésperas do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo (5/7), uma declaração inusitada de Márcia Sensitiva movimentou as redes sociais. Durante participação no programa "Melhor da tarde", da Band, a vidente afirmou acreditar que o atacante Erling Haaland seria um "ET arcturiano".

Ao falar sobre o camisa 9 da seleção norueguesa, Márcia associou a aparência do jogador à descrição atribuída, em correntes esotéricas, aos chamados arcturianos. "Pode olhar direitinho e procurar na internet. Ele é um ET arcturiano. Vai lá e vê. Eles são todos brancos desse jeito. Esse homem não é normal. Arcturiano bonitinho", disse a sensitiva durante o programa exibido nessa quinta-feira (2/7).

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Em tom de brincadeira, os apresentadores perguntaram se existiria alguma forma de "combater" esse tipo de extraterrestre, considerando que Haaland enfrentará a Seleção Brasileira no domingo. "Se o Neymar jogar, quem sabe combate. É o Neymar quem tem que entrar em campo", respondeu Márcia.

A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais, onde muitos usuários responderam com bom humor. "Acho injusto a gente ter que jogar contra um ET", escreveu uma internauta. "Gente, eu vou acreditar", comentou outra. "Dela eu não discordo; esse cara não é normal", publicou outro.

A Seleção Brasileira busca encerrar um retrospecto desfavorável diante dos noruegueses. Em quatro confrontos entre as equipes, o Brasil nunca venceu: foram duas derrotas e dois empates. Após a classificação da Noruega para o mata-mata, Haaland reconheceu o favoritismo brasileiro em entrevista à Fifa.

"Vai ser difícil avançar. Não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado", declarou o atacante. Quem avançar às quartas de final enfrentará o vencedor do duelo entre Inglaterra e México, marcado para 11 de julho, em Miami, nos Estados Unidos.

O que são os arcturianos?

Os chamados arcturianos fazem parte de crenças ligadas à ufologia e ao movimento Nova Era. Segundo essas correntes espiritualistas, eles seriam uma suposta civilização extraterrestre originária de Arcturo, estrela localizada na constelação de Boötes, também conhecida como Constelação do Boiadeiro.

De acordo com essa crença, os arcturianos seriam seres altamente evoluídos, tanto tecnológica quanto espiritualmente, atuando como guias da humanidade e contribuindo para a expansão da consciência. Também lhes são atribuídas habilidades como comunicação por telepatia.

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Nas descrições mais comuns dentro dessas tradições esotéricas, eles aparecem como humanoides altos e de pele clara, embora algumas correntes afirmem que também poderiam existir em forma de energia. Não há, entretanto, qualquer evidência científica que comprove a existência dos arcturianos ou de uma civilização extraterrestre com essas características.