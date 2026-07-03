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Veja quanto deve custar o casamento de Taylor Swift

Despesas incluem aluguel do Madison Square Garden, seguro, iluminação, sonorização, buffet, decoração, flores e mão de obra, além de possíveis atrações

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Folhapress - Notícias
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Folhapress - Notícias
Repórter
03/07/2026 16:43

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Taylor Swift e Travis Kelce ficaram noivos em agosto de 2025
Taylor Swift e Travis Kelce ficaram noivos em agosto de 2025 crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casamento no Madison Square Garden pode custar até R$ 62 milhões, segundo estimativas de especialistas ouvidos pela imprensa americana.

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Os rumores de que Taylor Swift e Travis Kelce vão oficializar a união na tradicional arena de Nova York chamaram a atenção para os custos de realizar um evento no local. Segundo profissionais do setor, apenas o aluguel do Madison Square Garden varia entre US$ 600 mil e US$ 800 mil (cerca de R$ 3,1 milhões a R$ 4,2 milhões).

Uma fonte da indústria estimou que reservar o espaço por dois dias custaria entre US$ 1,2 milhão e US$ 1,6 milhão (aproximadamente R$ 6,2 milhões a R$ 8,3 milhões). O valor, porém, cobre apenas a locação da arena e não inclui a montagem da estrutura para o evento.

Além do aluguel, os organizadores ainda precisam arcar com despesas como seguro, iluminação, sonorização, buffet, decoração, flores e mão de obra. Caso a cerimônia tenha apresentações, apenas a estrutura de áudio e vídeo pode chegar a US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões).

A segurança também representa uma fatia importante do orçamento. A expectativa é que um evento desse porte mobilize centenas de policiais para controlar o entorno da arena, além de equipes particulares contratadas pelos organizadores. Também entram na conta as taxas cobradas pela cidade de Nova York para autorizar a realização de um evento de grande porte.

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Segundo especialistas, considerando todos os custos envolvidos, um casamento no Madison Square Garden pode alcançar entre US$ 10 milhões e US$ 12 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 52 milhões a R$ 62 milhões. Taylor Swift e Travis Kelce, no entanto, não confirmaram oficialmente a realização da cerimônia, que tem sido alvo de especulações nos últimos dias.

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