Flávia Alessandra diz que a nova fase de 'Quem ama cuida' desafiará Fábia

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Aos 7 anos, Flávia Alessandra assistiu a uma performance de Ney Matogrosso. A apresentação do cantor, no circo, chamou a atenção da menina, especialmente pelas rápidas trocas de figurino. Fascinada, avisou à mãe que seria artista quando crescesse.



Hoje, aos 52 anos, a atriz vive Fábia em “Quem ama cuida”, novela das nove da TV Globo. A personagem integra o núcleo do empresário Arthur Brandão (Antonio Fagundes), dono de joalheria assassinado no início da trama. É casada com Ulisses (Alexandre Borges), que vive da mesada do irmão milionário e se torna um dos herdeiros dele.



Exuberante

Com o corpo malhado, roupas que chamam a atenção e joias, a dondoca vive às custas da fortuna dos Brandão – tábua de salvação para sua família falida. É festeira, exuberante e alto-astral.



“A Fábia é uma mulher que traçou objetivos na vida: construir a própria família e ter a vida boa que tem. Ela deseja manter seu status e acho que seria capaz de muita coisa para conseguir isso”, diz Flávia Alessandra.



No capítulo da próxima segunda-feira (6/7), haverá um salto temporal de seis anos em “Quem ama cuida”. As coisas vão mudar para Fábia, que terá várias surpresas pela frente e precisará aprender a lidar com elas. A mulher de Ulisses vai se aproximar do professor de dança Patrick (Igor Rickli).



Flávia Alessandra adianta que a dondoca não terá o tão cobiçado status para sempre. “A vida das pessoas é assim, mas já entendemos também que ela não é nada boba. Nesta segunda fase, acho que veremos um lado mais sombrio da Fábia, ao enfrentar desafios”, afirma.



A dondoca pode até mudar, mas continuará fashionista. Sua personalidade se reflete nas roupas apertadas e decotadas. Flávia Alessandra explica que o corpo é importante para a criação desta personagem. Os acessórios são fundamentais no figurino, com destaque para o colar de coração, que viralizou nas redes sociais e entre os fãs da novela.



“Nossa figurinista é a Flávia Costa, minha xará. Trabalhamos juntas na construção da personagem, desde o início. A Fábia é muito solar e exuberante, pensamos nos acessórios com muito carinho. Definimos que ela seria sempre cercada de corações, pois tem tudo à flor da pele. Venho construindo muito os sentimentos dela dessa forma”, revela a atriz.

Sandra, a vilã de Estevam Avellar/Globo

O sucesso dos acessórios de Fábia é motivo de alegria para Flávia. “Pensei: gente, ainda bem que viralizou, já temos tantos capítulos gravados e o registro dos corações está em todos. Que bom que deu certo, pois se tornou algo em que as pessoas embarcaram com a Fábia.”



Antes de Fábia, a atriz viveu Sandra, a vilã da novela “Êta mundo bom!” (2016) e de sua continuidade, “Êta mundo melhor!” (2025), na Globo. Foi um dos papéis mais marcantes de sua carreira. O bordão “Eu hei de botar as mãos na fortuna da titia” também conquistou as redes sociais.



Em 2025, quando reviveu a vilã, Flávia estava longe dos folhetins há três anos. “Sandra marcou meu retorno à Globo, foi um combo delicioso. Estava afastada das novelas para me dedicar a outras áreas da vida e consegui empreender também. A Sandra é muito marcante na minha vida”, diz.



Papéis

Flávia Alessandra já foi Cristina, a malvada de “Alma gêmea” (2005); Dafne, a sofisticada mocinha de “Caras e bocas” (2009); e a tenente veterinária Érica em “Salve Jorge” (2012), entre outros papéis dela na Globo.



A atriz revela que é prazeroso atuar em “Quem ama cuida”, especialmente pela parceria com o dramaturgo Walcyr Carrasco. Os dois já haviam trabalhado juntos, mas não no horário nobre da Globo. Flávia também comemora a oportunidade de trabalhar com a roteirista Claudia Souto. n

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria