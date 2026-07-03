‘Igualzinho a mim’: Virginia Fonseca lança IA que conversa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora digital Virginia Fonseca anunciou na noite dessa quarta-feira (1º/7) o lançamento de uma inteligência artificial (IA) baseada em sua personalidade. Desenvolvida pela plataforma Versio, a ferramenta permite que fãs conversem com uma versão digital da empresária mediante o pagamento de uma assinatura mensal.

Segundo Virginia, a novidade foi criada para aproximá-la dos seguidores, já que o grande volume de mensagens recebidas diariamente torna impossível responder a todos. "Ela responde igualzinho a mim", afirmou a influenciadora ao apresentar a ferramenta nas redes sociais.

De acordo com Virginia, a inteligência artificial foi treinada para reproduzir seu jeito de falar, escrever e interagir com o público. A versão digital é capaz de responder perguntas, dar conselhos, compartilhar dicas e conversar com usuários a qualquer hora do dia.

Durante a apresentação, a influenciadora exibiu uma demonstração da tecnologia. Na ocasião, a IA respondeu à pergunta de uma seguidora sobre qual roupa usar em um jantar de aniversário. Após ler a mensagem, Virginia comentou que teria dito exatamente a mesma coisa.

Plataforma

O acesso à ferramenta é pago. A plataforma Versio oferece planos mensais com valores entre R$ 29,90 e R$ 89,90, dependendo da modalidade escolhida pelo usuário. Além de Virginia, a plataforma reúne versões digitais de outros influenciadores, especialistas e personalidades, permitindo que assinantes conversem com diferentes perfis alimentados por inteligência artificial.

O anúncio repercutiu rapidamente nas redes sociais e gerou uma onda de comentários, principalmente no X (antigo Twitter). Grande parte das publicações teve tom crítico em relação à proposta de cobrar pelo acesso à versão virtual da influenciadora.

Entre as críticas, usuários ironizaram o fato de os assinantes não conversarem diretamente com Virginia, mas sim com uma inteligência artificial treinada para reproduzir sua personalidade. Outros apontaram que a iniciativa representa mais um exemplo da monetização da relação entre influenciadores e seus seguidores.

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Também houve quem elogiasse a inovação e destacasse a possibilidade de ampliar o contato com criadores de conteúdo que recebem milhões de mensagens diariamente e não conseguem interagir individualmente com todos os fãs.