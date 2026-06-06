Efeito Virginia:mãe de Vini Jr. é proibida de dar entrevista durante a Copa

Fernanda Cristina, mãe do atacante Vini Jr., está sob um rigoroso esquema de silêncio durante a disputa da Copa do Mundo. Por determinação direta do jogador e de sua equipe de assessoria, ela foi orientada a não conceder qualquer tipo de entrevista, evitando até mesmo comentários simples sobre a expectativa para o torneio.

A estratégia de proteção ficou clara no último domingo, 31 de maio, momentos antes do amistoso entre as seleções de Brasil e Panamá. Abordada por uma equipe de televisão, Fernanda recusou o contato e limitou-se a dizer que "não dava entrevistas", mantendo a postura de discrição adotada pelo estafe.

Restrição após polêmica com influenciadora

Essa medida de blindagem foi intensificada após declarações do carnavalesco Milton Cunha, que afirmou que a mãe do atleta não teria simpatia por Virginia Fonseca. A fala gerou repercussão imediata e expôs o desgaste na relação familiar após o término do namoro entre o jogador e a influenciadora.

Anteriormente, Fernanda e Virginia demonstravam ter uma boa convivência, com diversas aparições juntas em registros sociais. No entanto, o clima amistoso foi abalado quando a mãe do craque curtiu uma mensagem de uma internauta que definia a ex-nora como um "peso" na vida do filho.

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O gesto no Instagram provocou uma onda de ataques por parte dos fãs da influenciadora, obrigando Fernanda a fechar a seção de comentários de suas publicações. A ordem de silêncio atual visa prevenir novos conflitos públicos e manter o foco total do atleta na competição mundial.