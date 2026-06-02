Comercial com Vini Jr e um milhão de seguidores: quem é o mais novo da Copa de 2026 (Gilberto Mora em ação pelo México)

A Copa do Mundo de 2026 reunirá algumas das maiores estrelas do futebol mundial, mas também será palco para o surgimento de novos talentos. Em um torneio marcado pelo choque de gerações, o jogador mais jovem da competição sequer completou 18 anos.

Trata-se de Gilberto Mora, meia-atacante do México e do Tijuana, que disputará o primeiro Mundial da carreira aos 17 anos e 240 dias. Enquanto o goleiro escocês Craig Gordon chega ao torneio com 43 anos, o jovem mexicano representa o outro extremo da lista divulgada pela Fifa.

Considerado uma das maiores promessas do futebol mexicano dos últimos anos, Mora já acumula feitos precoces dentro e fora de campo.

Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, ele participou recentemente de uma campanha publicitária ao lado de grandes estrelas do futebol mundial, entre elas Vini Jr., do Real Madrid e da Seleção Brasileira; conta com mais de um milhão de seguidores no Instagram e foi campeão da Copa Ouro.

Quem é Gilberto Mora

Nascido em 14 de outubro de 2008, na cidade de Tuxtla Gutiérrez, Gilberto Mora foi formado nas categorias de base do Tijuana e rapidamente passou a chamar atenção no futebol mexicano.

O meia-atacante estreou profissionalmente com apenas 15 anos e 10 meses e, desde então, vem quebrando recordes de precocidade no país.

Com 1,68m de altura, “Morita”, como é conhecido, ganhou espaço rapidamente no elenco principal do Tijuana e se transformou em um dos jogadores mais promissores da Liga MX.

Gilberto Mora em ação pelo Tijuana (foto: Mario ARMAS / AFP)

Ficha de Gilberto Mora

Data de nascimento: 14 de outubro de 2008

Idade na Copa do Mundo: 17 anos e 240 dias

Equipes: México e Tijuana

Posição: meia-atacante

Estreia pela seleção principal: 28 de junho de 2025, contra a Arábia Saudita

Valor de mercado: 10 milhões de euros (R$ 58,5 milhões)

De promessa mexicana a fenômeno midiático

A ascensão meteórica de Mora não se limita às quatro linhas.

Em abril, o jovem participou de uma campanha da Gatorade ao lado de Vinicius Júnior, Julián Álvarez, Christian Pulisic e Luis Díaz, jogadores já consolidados entre os principais nomes do futebol mundial.

O sucesso também se reflete nas redes sociais. Mesmo antes de disputar uma Copa do Mundo, Mora já ultrapassou a marca de um milhão de seguidores, tornando-se um dos atletas mais populares de sua geração no México.

Convocação histórica e elogios de Javier Aguirre

A precocidade do meia chamou a atenção do técnico Javier Aguirre, que o levou para a seleção mexicana ainda em 2025.

Naquele ano, Mora disputou a Copa Ouro e se tornou o jogador mais jovem da história a atuar pela seleção principal mexicana.

Ele estreou diante da Arábia Saudita, nas quartas de final, e poucos dias depois deu assistência para Raúl Jiménez na semifinal contra Honduras.

“Nós o levamos para a Copa Ouro. Fomos observando seus treinos e seu comportamento fora de campo. É por instinto, é evidente. Ele tem esse algo especial. Esse talento que, no passado, Benjamín Galindo ou Cuauhtémoc Blanco tiveram. Hoje temos um jogador de muita qualidade, é mexicano, certamente está no radar de vários grandes clubes do mundo”, afirmou Aguirre.

Gilberto Mora em ação na final da Copa Ouro (foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Treinado por Loco Abreu

No Tijuana, Mora é comandado por um personagem bastante conhecido do futebol brasileiro. O técnico da equipe é Sebastián “Loco” Abreu, ídolo do Botafogo e um dos maiores atacantes da história do futebol uruguaio, que não esconde a admiração pelo jovem.

“O documento diz 17 anos, mas a sua forma de treinar, de viver e de jogar as partidas oficiais é de alguém de 25 ou 26 anos. É a grande revelação do futebol mexicano nos últimos 15 ou 20 anos”, elogiou.

Na temporada, Mora disputou 20 partidas pelo Tijuana, marcou seis gols e distribuiu uma assistência.

O que esperar dele na Copa?

A convocação para a Copa do Mundo consolida uma trajetória impressionante para alguém que sequer atingiu a maioridade. Titular contra Gana, no dia 22 de maio, e bastante utilizado por Aguirre nos amistosos preparatórios, Mora chega ao Mundial como uma das principais apostas mexicanas para o futuro.

O México integra o Grupo A ao lado de África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. A estreia dos donos da casa será em 11 de junho, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México.

Gilberto Mora pode entrar para lista histórica

Apesar de ser o jogador mais jovem da Copa de 2026, Mora ainda ficará fora do top 5 dos atletas mais precoces da história dos Mundiais. Se entrar em campo, porém, já garantirá lugar entre os dez mais jovens de todos os tempos.

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Jogadores mais jovens da história das Copas do Mundo

Norman Whiteside (Irlanda do Norte) 17 anos e 40 dias Espanha 1982 Samuel Eto’o (Camarões) 17 anos e 98 dias França 1998 Femi Opabunmi (Nigéria) 17 anos e 100 dias Coreia do Sul/Japão 2002 Salomon Olembe (Camarões) 17 anos e 184 dias França 1998 Pelé (Brasil) 17 anos e 234 dias Suécia 1958 Bartholomew Ogbeche (Nigéria) 17 anos e 244 dias Coreia do Sul/Japão 2002 Rigobert Song (Camarões) 17 anos e 353 dias Estados Unidos 1994 Youssoufa Moukoko (Alemanha) 18 anos e 3 dias Catar 2022 Garang Kuol (Austrália) 18 anos e 69 dias Catar 2022 Gavi (Espanha) 18 anos e 110 dias Catar 2022

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