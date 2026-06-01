'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia Fonseca após ser hostilizada no Maracanã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Virginia Fonseca se pronunciou após ser hostilizada durante o amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, no Maracanã, no último domingo (31). Ela foi alvo de xingamentos após um gol de Vinicius Junior, seu ex-namorado. Além dos gritos de ofensa, torcedores teriam arremessado bolinhas e aviões de papel.

A influenciadora afirmou que se sentiu "acuada" com a reação de parte da torcida e desabafou sobre os julgamentos que enfrenta desde o início de sua trajetória pública. "Eu também me canso. Eu também tenho dias em que dói. Mas eu me reconstruo", escreveu.

Segundo Virginia, as críticas sempre estiveram presentes em sua vida, seja em momentos profissionais ou pessoais, mas o episódio no estádio teve um impacto diferente. "Talvez uma das sensações mais ruins que já senti", afirmou.

A empresária também compartilhou uma publicação sobre violência contra mulheres, destacando que a humilhação pública e os ataques coletivos são formas de violência. "Discordar de algo é legítimo. Desumanizar mulheres nunca deveria ser", dizia a mensagem repostada por ela.

Virginia ainda recebeu apoio de Vini Jr., que pediu respeito à influenciadora. "Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem", escreveu o jogador nas redes sociais. Ela respondeu ao recado com "Obrigada".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No fim, ela agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e deixou uma reflexão. "A sua história não será contada pelas pessoas que falaram de você. Ela será contada por tudo aquilo que você teve coragem de construir apesar delas", declarou.