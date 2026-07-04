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Veja fotos de celebridades no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Artistas e estrelas do esporte foram vistos quando o casal de famosos oficializou a união, em Nova York, nos Estados Unidos, na sexta-feira (3/7)

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BBC
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Repórter
04/07/2026 18:49

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O cantor Benson Boone abriu os shows de Swift na 'Eras Tour'
O ator britânico Hugh Grant esteve entre os convidados crédito: Reuters

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou Nova York, nos Estados Unidos, na sexta-feira (3/7), com uma cerimônia repleta de estrelas que atraiu dezenas de fãs para as imediações do Madison Square Garden.

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O evento de dois dias paralisou uma das áreas mais movimentadas da cidade, e contou com uma lista de convidados repleta de celebridades de primeira linha, como Selena Gomez, Camila Cabello, Hugh Grant, Gracie Abrams, Ellie Goulding, Graham Norton e Dakota Johnson.

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A cerimônia foi conduzida pelo ator Adam Sandler.

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Não foram divulgadas fotos oficiais do interior do local e muitos dos cerca de mil convidados entraram sem serem fotografados, embora alguns tenham sido vistos na entrada ou na saída do evento.

Benson Boone chega ao Madison Square Garden
Reuters
O cantor Benson Boone abriu os shows de Swift na 'Eras Tour'
Karlie Kloss em um vestido longo dourado sem alças
Getty Images
A supermodelo Karlie Kloss tornou-se grande amiga de Swift há mais de uma década
Jason Sudeikis chega ao Madison Square Garden, local das celebrações de casamento da cantora Taylor Swift e do jogador da NFL Travis Kelce.
Reuters
O ator da série 'Ted Lasso' Jason Sudeikis também estava presente
Camila Cabello em um vestido vermelho longo
Getty Images
A cantora Camila Cabello, amiga de Swift, foi fotografada em Nova York antes da cerimônia
Ethan Hawke aparece vestindo um terno azul-marinho. Ele está com o braço estendido e o dedo apontado
Getty Images
O ator Ethan Hawke apareceu no videoclipe de 'Fortnight', música de Swift lançada em 2024
A ex-jogadora de futebol Abby Wambach (à esquerda) e Glennon Doyle caminham de mãos dadas pela rua, ao lado de barreiras instaladas ao redor do Madison Square Garden
Getty Images
A ex-jogadora de futebol Abby Wambach (à esquerda) e a escritora Glennon Doyle foram fotografadas na entrada do evento
O jogador do Seattle Seahawks Cooper Kupp e sua esposa, Anna Marie Kupp, caminham de braços dados ao chegarem ao Madison Square Garden.
Reuters
O jogador do Seattle Seahawks, Cooper Kupp, e sua esposa, Anna Marie Kupp
O atleta da NFL Isiah Pacheco chega ao Madison Square Garden vestindo um terno na cor creme e sapatos em tom de bege
Reuters
O jogador da NFL Isiah Pacheco (à esquerda) é um dos companheiros de equipe de Kelce no Kansas City Chiefs
Abigail Anderson sorrindo e saindo de um hotel
Getty Images
Abigail Anderson, amiga de infância de Swift, estava entre os convidados
O apresentador de TV americano Jimmy Fallon chega ao Madison Square Garden atrás de uma cortina escura
Reuters
O apresentador de televisão americano Jimmy Fallon entrevistou Swift em seu programa 'Tonight Show'
Andrew Scott deixa o Madison Square Garden
Reuters
O ator irlandês Andrew Scott (ao centro, de gravata borboleta preta) estava entre as pessoas fotografadas enquanto deixavam o estádio após a noite de comemorações
A modelo Gigi Hadid e o ator Bradley Cooper
Reuters
A modelo Gigi Hadid e o ator Bradley Cooper
Jessica Alba e Danny Ramirez em um carro, saindo do evento.
Reuters
Os atores Jessica Alba e Danny Ramirez
Fãs de Taylor Swift se reúnem do lado de fora do Madison Square Garden, local das supostas celebrações de casamento da cantora Taylor Swift e do jogador da NFL Travis Kelce, em Nova York, EUA, em 3 de julho de 2026
Reuters
Multidões de fãs enfrentaram temperaturas sufocantes atrás das barreiras que cercavam o estádio
Pessoas se reuniram atrás de barricadas perto do Madison Square Garden
Getty Images
Pessoas se reuniram atrás de barricadas perto do Madison Square Garden
Policiais do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) fotografados posicionados do lado de fora do Madison Square Garden
EPA
Dezenas de policiais foram mobilizados para patrulhar a arena e os arredores do casamento
Um telão exibe a mensagem
AFP via Getty Images
As núpcias do casal foram confirmadas fora do estádio por volta das 19h30, no horário local, com um anúncio que dizia: 'JUST&T MARRIED', que faz uma mistura da frase em inglês 'recém-casados' e as iniciais do casal (Taylor e Travis)
Uma mulher fotografada tirando uma selfie com o anúncio
Reuters
Do lado de fora do estádio, havia um clima de euforia enquanto os espectadores reagiam ao anúncio do casamento
Espectadores reagem ao anúncio do casamento
EPA
Espectadores reagem ao anúncio do casamento nos telões
Um homem tocando violão ajoelha-se ao lado de um homem sentado em uma cadeira, junto a uma placa que diz:
EPA
Um fã prometeu gritar o nome de Taylor Swift 100 mil vezes do lado de fora do local do evento e transmitir tudo ao vivo no YouTube

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