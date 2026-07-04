Veja fotos de celebridades no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou Nova York, nos Estados Unidos, na sexta-feira (3/7), com uma cerimônia repleta de estrelas que atraiu dezenas de fãs para as imediações do Madison Square Garden.

O evento de dois dias paralisou uma das áreas mais movimentadas da cidade, e contou com uma lista de convidados repleta de celebridades de primeira linha, como Selena Gomez, Camila Cabello, Hugh Grant, Gracie Abrams, Ellie Goulding, Graham Norton e Dakota Johnson.

A cerimônia foi conduzida pelo ator Adam Sandler.

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Não foram divulgadas fotos oficiais do interior do local e muitos dos cerca de mil convidados entraram sem serem fotografados, embora alguns tenham sido vistos na entrada ou na saída do evento.

Reuters O cantor Benson Boone abriu os shows de Swift na 'Eras Tour'

Getty Images A supermodelo Karlie Kloss tornou-se grande amiga de Swift há mais de uma década

Reuters O ator da série 'Ted Lasso' Jason Sudeikis também estava presente

Getty Images A cantora Camila Cabello, amiga de Swift, foi fotografada em Nova York antes da cerimônia

Getty Images O ator Ethan Hawke apareceu no videoclipe de 'Fortnight', música de Swift lançada em 2024

Getty Images A ex-jogadora de futebol Abby Wambach (à esquerda) e a escritora Glennon Doyle foram fotografadas na entrada do evento

Reuters O jogador do Seattle Seahawks, Cooper Kupp, e sua esposa, Anna Marie Kupp

Reuters O jogador da NFL Isiah Pacheco (à esquerda) é um dos companheiros de equipe de Kelce no Kansas City Chiefs

Getty Images Abigail Anderson, amiga de infância de Swift, estava entre os convidados

Reuters O apresentador de televisão americano Jimmy Fallon entrevistou Swift em seu programa 'Tonight Show'

Reuters O ator irlandês Andrew Scott (ao centro, de gravata borboleta preta) estava entre as pessoas fotografadas enquanto deixavam o estádio após a noite de comemorações

Reuters A modelo Gigi Hadid e o ator Bradley Cooper

Reuters Os atores Jessica Alba e Danny Ramirez

Reuters Multidões de fãs enfrentaram temperaturas sufocantes atrás das barreiras que cercavam o estádio

Getty Images Pessoas se reuniram atrás de barricadas perto do Madison Square Garden

EPA Dezenas de policiais foram mobilizados para patrulhar a arena e os arredores do casamento

AFP via Getty Images As núpcias do casal foram confirmadas fora do estádio por volta das 19h30, no horário local, com um anúncio que dizia: 'JUST&T MARRIED', que faz uma mistura da frase em inglês 'recém-casados' e as iniciais do casal (Taylor e Travis)

Reuters Do lado de fora do estádio, havia um clima de euforia enquanto os espectadores reagiam ao anúncio do casamento

EPA Espectadores reagem ao anúncio do casamento nos telões