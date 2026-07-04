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Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce: veja o que foi revelado até agora

Cantora e atleta oficializam união no Madison Square Garden, em Nova York, com Adam Sandler como celebrante e looks Dior de alta-costura

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
04/07/2026 18:19

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Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce: veja tudo o que foi revelado até agora
Taylor Swift e Travis Kelce se casaram na sexta-feira, em Nova York crédito: Tupi

Taylor Swift e Travis Kelce se casaram na noite desta sexta-feira (3/7) no Madison Square Garden, em Nova York, em uma cerimônia que reuniu cerca de mil convidados. A confirmação veio por meio da assessoria da cantora.

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Quem celebrou o matrimônio foi o ator e comediante Adam Sandler. Segundo o comunicado oficial, a cerimônia não seguiu o formato tradicional, não houve damas de honra, padrinhos nem madrinhas.

Dior assina os looks do casal

Foto: Reprodução
Taylor Swift e Travis Kelce se casaram três anos depois de iniciar o relacionamento amoroso

Os trajes foram criados sob medida em alta-costura pela Dior, com assinatura do diretor criativo Jonathan Anderson. O vestido de Swift foi descrito como o "primeiro vestido de noiva de alta-costura criado para a cantora" pela maison francesa.

Para garantir o sigilo, o uso de celulares foi proibido durante a festa. Ainda assim, alguns convidados já comentaram publicamente sobre a celebração. O diretor Joseph Kahn responsável por clipes icônicos da artista como "Blank Space" e "Look What You Made Me Do" destacou o clima intimista do evento, apesar da extensa lista de convidados.

Ele comentou sobre a cerimônia: "Longas, divertidas, pessoais, emocionantes, irreverentes e cativantes declarações de cada um sobre como se conheceram, razões para ficar juntos por toda a eternidade".

"Depois na festa, um cenário ainda maior de um Jardim Secreto que estava simplesmente requintado. Com 'árvores' iluminadas da altura de um prédio de cinco andares. Comida e bebida soberbas. Uma lista de convidados cheia de celebridades para festejar o jovem casal. E música, muita música", contou.

Nas redes sociais, circulam imagens de lenços distribuídos como lembrança aos presentes. As peças trazem bordados com o logo do casal dois "T’s" unidos por corações , a data da cerimônia e a frase "So it’s gonna be forever", verso da música "Style", de Swift.

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