Vídeo: The Rock canta samba com Péricles no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro desde a semana passada para uma série de eventos de divulgação do live-action de "Moana", Dwayne Johnson, o The Rock, mostra que vem conseguindo aliar a agenda profissonal a momentos de lazer. Depois de ser clicado treinando em uma academia da zona sul da cidade, desta vez ele aparece cantando samba ao lado de Péricles.

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O compromisso era uma entrevista para a Disney, que de protocolar não teve nada. O músico puxou um trecho de "Jura" -composição de Sinhô nos anos 1920, famosa na voz de Noel Rosa e Zeca Pagodinho- e, animado, The Rock tenta acompanhá-lo.





O vídeo foi compartilhado por Péricles nas redes sociais e recebeu um comentário do ator. "Muito obrigado, meu irmão (e aos seus meninos), por compartilharem o espaço comigo e me ensinarem músicas lindas do Brasil", escreveu Dwayne.

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"Ele gostou do samba, ele queria até cantar, ameaçou cantar, só não dançou porque a gente estava sentado. Mas ele gostou, gostou do papo, eu traduzi a música para que pudesse ouvir, entender qual era o papo, para se sentir mais à vontade cantando e foi maravilhoso. Demais", explicou o músico à Billboard.