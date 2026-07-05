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Vídeo: The Rock canta samba com Péricles no Rio de Janeiro

Durante ação promocional, os dois interpretaram trecho de "Jura", clássico do samba famoso na voz de Noel Rosa e Zeca Pagodinho

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05/07/2026 14:39 - atualizado em 05/07/2026 14:41

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The Rock cantou samba ao lado de Péricles em encontro no Rio
The Rock cantou samba ao lado de Péricles em encontro no Rio de Janeiro crédito: Instagram/ Reprodução

No Rio de Janeiro desde a semana passada para uma série de eventos de divulgação do live-action de "Moana", Dwayne Johnson, o The Rock, mostra que vem conseguindo aliar a agenda profissonal a momentos de lazer. Depois de ser clicado treinando em uma academia da zona sul da cidade, desta vez ele aparece cantando samba ao lado de Péricles.

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O compromisso era uma entrevista para a Disney, que de protocolar não teve nada. O músico puxou um trecho de "Jura" -composição de Sinhô nos anos 1920, famosa na voz de Noel Rosa e Zeca Pagodinho- e, animado, The Rock tenta acompanhá-lo.

 

O vídeo foi compartilhado por Péricles nas redes sociais e recebeu um comentário do ator. "Muito obrigado, meu irmão (e aos seus meninos), por compartilharem o espaço comigo e me ensinarem músicas lindas do Brasil", escreveu Dwayne.

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"Ele gostou do samba, ele queria até cantar, ameaçou cantar, só não dançou porque a gente estava sentado. Mas ele gostou, gostou do papo, eu traduzi a música para que pudesse ouvir, entender qual era o papo, para se sentir mais à vontade cantando e foi maravilhoso. Demais", explicou o músico à Billboard.

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