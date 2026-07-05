Beyoncé surpreende fãs com lançamento de música inédita gravada em 2013

Beyoncé lançou, nesse sábado (4/7), a faixa "Morning Dew (Donk)" nas plataformas de streaming. A música gravada em 2013 que ficou de fora do álbum "Beyoncé" chega após um período sem novidades desde "Cowboy Carter", de 2024, e integra ações de relançamento do disco "B'Day" previstas para os próximos meses.

Alguns fãs já sabiam que a faixa existia, já que "Donk" está registrada em bases de direitos autorais desde aquele ano. Em 2021, um trecho começou a circular nas redes sociais. Já em 2023, uma versão inteira chegou à internet.

‘Lemonade’, de Beyoncé, é eleito o melhor álbum do século 21

Desde 2013, a artista, que começou no grupo Destiny's Child e seguiu em carreira solo a partir de 2003, passou a lançar projetos sem anunciar.

A faixa integra as ações do relançamento de "B'Day", segundo álbum de estúdio da cantora. O disco completa 20 anos em setembro, mês em que a artista também faz aniversário.



A música é assinada por Beyoncé com Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon, com produção em parceria com Pharrell.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Morning Dew (Donk)" também ganhou um lyric video dirigido pelo fotógrafo Cliff Watts, com imagens de arquivo da artista, incluindo registros da fase em que apareceu na capa da revista Sports Illustrated, em 2007.