Orquestra Jovem das Gerais realiza turnê no Reino Unido

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Nesta segunda-feira (6/7), a Orquestra Jovem das Gerais embarca para sua 19ª turnê internacional, que seguirá até 26 de julho, com concertos na Inglaterra, Escócia e Irlanda. Ao todo, 30 crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 17 anos, integram o grupo, acompanhados por cinco adultos, em uma circulação que inclui apresentações, oficinas e visitas a patrimônios históricos e culturais.



Sediado em Contagem, o projeto já atendeu mais de 4 mil crianças e adolescentes da rede pública de ensino e atua há mais de 30 anos com formação musical gratuita. Para o maestro e fundador Renato Almeida, esse momento representa um marco na história da orquestra.



“É a confirmação da nossa missão, promover a inclusão social através da música. E para os jovens que embarcam nessa viagem é um momento de busca de conhecimento, de tomar conhecimento de coisas novas, de um mundo novo, de troca de experiência com outros jovens músicos, e assim transformar sua vida, a vida da sua família e da sua comunidade”, afirma.



A turnê começa pela Inglaterra, com apresentação marcada para 9 de julho, em Londres, na Bishops Square. Em seguida, o grupo participa do WOWFest, em Wells, evento internacional que reúne jovens orquestras e corais de diferentes países. Depois, segue para a Escócia, onde fará apresentações em espaços históricos e ao ar livre. Na Irlanda, a programação inclui Belfast, Dublin, Galway e Kilkenny, onde o grupo encerra a agenda de concertos.

O repertório é dedicado à música brasileira, com obras de Tom Jobim, Heitor Villa-Lobos, Luiz Gonzaga, Pixinguinha, Sivuca, Paulinho da Viola, Juarez Moreira, entre outros. Estão previstas interpretações de clássicos como “Garota de Ipanema”, “Feira de Mangaio”, “Sala de reboco” e “Foi um rio que passou em minha vida”. Também haverá solos do violinista Ilay Almeida Reis e da oboísta Ariane Rodrigues Pereira.



O projeto teve origem a partir de um trabalho voluntário em Contagem. A iniciativa começou em uma paróquia da cidade, quando Renato e a esposa foram convidados por um padre para dar aulas de música a crianças de um coral.



“Quando começamos a dar aula para essas crianças, percebemos um talento enorme. Aí começamos a fazer rifa, jantar e começamos a comprar os instrumentos. E aí foi o embrião do projeto”, conta.



Com o crescimento do grupo, as atividades deixaram o salão paroquial e passaram para uma casa alugada. Depois, o projeto conseguiu adquirir uma área no centro de Contagem, recentemente reformada, onde hoje funciona um prédio de quatro andares. “O intuito dessa sede é atender o maior número possível de crianças e adolescentes”, diz o maestro.



Ele também destaca os resultados de longo prazo do projeto, com ex-alunos em orquestras e universidades no Brasil e no exterior. “Hoje nós temos jovens tocando na orquestra sinfônica de Lyon, músicos nos Estados Unidos e em orquestras profissionais aqui de Minas. Esse é o impacto: a transformação social através da música”, afirma.



Segundo Renato, a presença internacional do grupo funciona como vitrine da diversidade da música brasileira. “Quando reunimos um repertório bem brasileiro é para mostrar a nossa diversidade, a nossa riqueza, para contar a nossa história através da nossa música e do nosso ritmo variado”, aponta.

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“O reconhecimento vem dessas apresentações, do nível exigido das crianças, que, mesmo jovens, tocam praticamente como profissionais. Isso chama a atenção fora do Brasil e, principalmente, quando mostramos um repertório variado de música brasileira, a riqueza e a variedade da nossa música”, completa.