Conheça a toada do boi Garantido que viralizou em reação à remada viking

A toada “Pode Remar”, do Boi-Bumbá Garantido, virou febre nas redes sociais em vídeos e memes de torcedores brasileiros. A música passou a embalar a preparação para o jogo contra a Noruega, marcado para esse domingo (5/6). O trecho "Pode remar, remar, contrário sai pra lá" foi usado como resposta à comemoração dos noruegueses nesta Copa do Mundo, a chamada "remada viking".

O próprio Garantido entrou na brincadeira e publicou um vídeo com o presidente do Boi Garantido Fred Góes, que aparece com um remo durante o Festival de Parintins e chama a toada de "novo hit da Copa"

A brincadeira começou depois que a comemoração norueguesa viralizou entre os fãs de futebol. Nos vídeos, torcedores na arquibancada e nas ruas, e até os próprios jogadores simulam movimentos de remada em grupo, acompanhados de tambores e cantos sincronizados.

Agora, com o confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final, torcedores brasileiros passaram a responder o gesto de diversas formas, e entre elas, usando a letra da toada. Nas redes sociais, a música do Garantido virou trilha de vídeos e montagens, com torcedores cantando o verso da toada, que se tornou a resposta perfeita à comemoração norueguesa.

Nesta sexta-feira (3/7), em postagem oficial, o Garantido escreveu: "Só o Boi do Povão, maior campeão da história, poderia alcançar um feito como esse. Pode Remar! Domingo tem jogo do Brasil nas oitavas de final." No vídeo, o presidente do bumbá, Fred Góes, aparece dançando a toada e remando durante o Festival de Parintins deste ano. O vídeo tem mais de 230 mil visualizações e centenas de comentários.





A toada foi composta pelos artistas amazonenses Márcia Novo, Luciano Nascimento, Daniel Carvalho e Leonardo Castelo, que nas redes também comemoraram a repercussão.

A Seleção Brasileira tem um grande desafio pela frente: vencer a Noruega pela primeira vez na história. No histórico do confronto, as equipes se enfrentaram quatro vezes, sendo duas derrotas e dois empates do time brasileiro. Quem avançar, encara o vencedor de México x Inglaterra nas quartas de final.

Brasil e Noruega entram em campo neste domingo, dia 5, às 17h (horário de Brasília), MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com transmissão pela TV Globo, SBT, Sportv, NSports e CazeTV.

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