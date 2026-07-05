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Vanessa da Mata critica memes com Vini Jr. e Haaland: 'mau gosto'

Cantora reagiu à circulação de montagens feitas com inteligência artificial e afirmou que conteúdo tem caráter inadequado e preocupante

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05/07/2026 15:19 - atualizado em 05/07/2026 15:44

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Cenas de "As Branquelas" foram usadas em memes com Vinicius Jr. e Haaland nas redes sociais crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Vanessa da Mata, 50, usou as redes sociais nessa sexta-feira (3/7) para criticar a circulação de memes envolvendo Vinicius Jr. e Erling Haaland. Os conteúdos, que viralizaram nas plataformas digitais, seriam cenas do filme "As Branquelas" (2004) com o uso de inteligência artificial e têm gerado debate nas redes.

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A trend ganhou força às vésperas da partida entre Brasil e Noruega, marcada para domingo (5/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, o que ajudou a ampliar a repercussão dos memes. Em uma das primeiras versões, o atacante brasileiro aparece interpretando uma cena inspirada no personagem vivido por Terry Crews, enquanto Haaland assume o papel de um dos protagonistas da comédia.

Apesar de os jogadores terem reagido inicialmente com leveza — o norueguês chegou a sugerir a recriação da cena e Vinicius Jr. respondeu com risadas —, novas montagens passaram a ser alvo de críticas.

Em uma delas, Vinicius Jr. surge ao lado de Haaland em situações consideradas por internautas como de mau gosto, o que ampliou a polêmica e dividiu opiniões. 

No desabafo, Vanessa afirmou que não considera o conteúdo engraçado e disse ver problemas mais amplos na repercussão dos memes. "Só eu não estou achando graça, aliás, achando absolutamente de mau gosto e bem simbólico do que vivemos nesses últimos momentos, dos memes inacreditáveis sobre o jogo dos meninos do Brasil contra a Noruega e de nossos meninos abusando de um cara loiro?", escreveu.

A cantora continuou criticando o que chamou de banalização de temas ligados à violência sexual. "Usando de maneira hiper sexualizada, banalizada, e ironizando com o medo, pavor do abuso, estupro, mesmo que em filme antigo (...) Não é mais engraçado ser perverso em 2026. É preciso eliminar as graças sem graça", afirmou.

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Ela também destacou que, em sua avaliação, a discussão não se restringe às mulheres. "Achar engraçado a cultura de estupro é, no mínimo, suspeito (...) muitos homens héteros já sofreram isso, tiveram traumas ou medos terríveis", disse.

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Vanessa ainda questionou a criatividade dos conteúdos e criticou a naturalização do tema. "Absolutamente absurdo e negativo real. Isso é altamente preocupante e não engraçado", completou.

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