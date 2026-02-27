Terry Crews recria dança icônica de ‘As branquelas’ em festa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A filha do ator Terry Crews movimentou as redes sociais ao publicar um vídeo em que o artista recria a icônica dança do filme “As branquelas”. A gravação foi compartilhada por Tera Crews em colaboração com o pai no Instagram. No registro, feito durante a festa de 16 anos da sobrinha do ator, o eterno Latrell aparece dançando ao som de “Satisfaction”, hit dos anos 2000 de Benny Benassi e The Biz.

“Comemorando os 16 anos da minha sobrinha e eles começaram a tocar ‘Satisfaction’. Rindo, o resto vocês sabem”, escreveu Tera na legenda. O ator reagiu à publicação com emojis de coração e de fogo.

A performance faz referência a um dos personagens mais marcantes da carreira de Crews: Latrell Spencer. Na comédia lançada em 2004, o personagem se apaixona por um policial disfarçado de patricinha e protagoniza uma das cenas mais lembradas do filme ao dançar de forma exagerada em uma boate, sem camisa e com um apito na boca, ao som da mesma música.

Mais de duas décadas após o lançamento do filme, o astro repetiu os passos na festa em família, desta vez, ao lado de um robô. Nos comentários, fãs entraram na brincadeira. “Deem para esse homem pulseiras de neon e um apito”, escreveu um seguidor, em referência à cena original.

“Cadê o Latrell?”, brincou outro, relembrando a frase dita no filme antes da entrada triunfal do personagem. “Ele é o ícone e a lenda da nossa geração”, comentou um terceiro.

Essa não é a primeira vez que Terry Crews revisita o sucesso nas redes sociais. Recentemente, o ator participou de uma trend no TikTok fazendo referência ao filme e costuma citar a produção em entrevistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de Crews, o elenco de “As branquelas” conta com nomes como Marlon Wayans, Shawn Wayans, Busy Philipps e Brittany Daniel. Até hoje, o longa segue como um dos títulos mais populares da comédia dos anos 2000, muito querido pelos brasileiros.