De “As Branquelas” às séries de sucesso: a trajetória versátil de Terry Crews
De forma versátil e popular, Crews se destaca como ator, comediante, apresentador, ilustrador, dançarino, atleta, ativista e foi ex-jogador de futebol americano. Ele completou 57 anos no dia 30 de julho, e o Flipar traz detalhes de sua consagrada carreira. Foto: Divulgação
Nascido em Flint, Michigan, filho de Patrícia e Terry Crews Sr. o artista se formou no ensino médio na Flint Southwestern Academy, antes de receber uma bolsa de estudos no prestigiado Center for the Arts. Foto: Reprodução do X @terrycrews
Em seguida, ganhou uma bolsa de estudos integral para futebol americano na Western Michigan University. Por lá, teve seu primeiro emprego na indústria do entretenimento, ao trabalhar como um artista para WJRT em Flint, Michigan. Foto: Reprodução do Instagram @terrycrews
Em 1991, Crews foi escolhido pelo Los Angeles Rams na 11ª rodada do Draft da NFL. Além disso, sua carreira inclui passagens pelo Rams (seis jogos), San Diego Chargers (10 jogos), Washington Redskins (16 jogos) e Philadelphia Eagles (sem jogos). Foto: Reprodução do Instagram @terrycrews
Durante a temporada de 1995 da WLAF, defendeu as cores do Rhein Fire da Alemanha. Ele frequentemente complementava sua receita com futebol recebendo encomendas de retratos de companheiros de equipe. Foto: Reprodução do Instagram @terrycrews
Crews também é co-fundador da empresa de design Amen & Amen, com a estilista Nana Boateng. Sua primeira coleção foi um conjunto de móveis e luminárias projetados por Ini Archibong. Foto: Reprodução do Instagram @terrycrews
Ele se aposentou do esporte em 1997 para seguir uma carreira no entretenimento. Na ocasião, estreou como ator no programa de esportes radicais "Battle Dome". Foto: Reprodução do Instagram @terrycrews
Fez sua primeira aparição em "Young Boys Inc.", de 1998, em que usou sua experiência como ex-jogador de futebol americano em cena. Dois anos depois, já em 2000, trabalhou com Arnold Schwarzenegger na obra "O Sexto Dia". Foto: Reprodução do Instagram @terrycrews
Começou com pequenos papéis em filmes como "Dia de Treinamento" (2001). No entanto, seu momento de ascensão em obras cômicas veio com "As Branquelas", de 2004, quando ganhou enorme destaque com o personagem Latrell. Foto: Divulgação
Também ficou mundialmente conhecido por interpretar Julius Rock na série "Todo Mundo Odeia o Chris". A obra teve muito destaque, sobretudo no Brasil, quando Crews esbanjou talento para a comédia. Foto: Divulgação
Além disso, trabalhou em "Golpe Baixo", com Chris Rock, Adam Sandler e Burt Reynolds, e em "A Odisseia Final", com Luke Wilson e Dax Shepard. Foto: Divulgação
Na televisão, o ator também participou da série "Platinum", assim como de "CSI: Miami", "The District" e "Eu, a Patroa e as Crianças" Foto: Reprodução do X @terrycrews
Uma das comédias mais celebradas dos últimos anos, "Brooklyn Nine-Nine" também ajudou a consagrar Crews como ator. Ele viveu o sargento Jeffords na série, responsável por supervisionar o esquadrão de detetives da 99ª delegacia. Foto: Divulgação
O carismático ator fez uma participação especial em um programa humorístico do Brasil, no quadro "Guerreiro, o bombeiro" do Casseta & Planeta, Urgente! Foto: Reprodução do X @terrycrews
Interpretou Big Black Jack Latimore, antagonista secundário do filme de comédia "Norbit - Uma Comédia de Peso", de 2007. Na obra, o personagem é o primogênito da notória família Latimore e irmão mais velho de Rasputia. Foto: Divulgação
Em "Os Mercenários", Terry Crews interpreta o personagem Hale Caesar, um membro da equipe, que era o segundo homem forte e especialista em armas pesadas. Ele aparece nos três primeiros filmes da franquia. Foto: Divulgação
"The Family Crews" foi um reality que acompanhava a vida do ator Terry Crews, sua esposa Rebecca e seus filhos. O programa, exibido por duas temporadas em 2010 e 2011, abordou a dinâmica familiar, fé, gravidez e o nascimento da neta do ator. Foto: Divulgação
Em "A Grande Escolha" (Draft Day), Terry Crews interpreta Earl Jennings, um dos jogadores avaliados pelo gerente geral do time de futebol americano, Sonny Weaver Jr., no dia do draft. Foto: Divulgação
Crews também é conhecido por suas campanhas publicitárias, especialmente os comerciais da Old Spice, que se tornaram virais. Uma das mais recentes foi a campanha de aniversário de 5 anos da plataforma da Shopee no Brasil. Foto: Divulgação
O artista também é autor do livro "Manhood", que aborda temas sobre masculinidade e inspira pessoas ao redor do mundo. Além disso, é um ativista, defendendo causas contra a masculinidade tóxica e a favor da igualdade de gênero. Foto: Reprodução do Instagram @terrycrews
Terry Crews entrou no programa "America's Got Talent" pela primeira vez na 14ª temporada e segue como apresentador. Ele também apresentou outras edições do programa, como o AGT: The Champions, Champions 2, Extreme, All-Stars e Fantasy League. Foto: Reprodução do X @AGT
Terry também trabalha como ilustrador e artista visual, demonstrando sua versatilidade em diversas áreas criativas. Foto: Reprodução do X @terrycrews
Curiosamente, o ator norte-americano foi nomeado pela revista People como a â??pessoa menos odiada do mundoâ? em dezembro de 2023. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @terrycrews
Por fim, Terry Crews é casado com Rebecca King desde 1989. O casal, então, tem cinco filhos (Isaiah, Tera, Wynfrey, Azriel e Naomi) e uma neta. Foto: - Reprodução do X @terrycrews