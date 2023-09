677

O festival ‘The Town’ chegou ao fim, mas um trecho da apresentação de Marina Sena, no último dia de shows, está dando o que falar nas redes sociais. A mineira subiu ao palco ‘The one’ nesse domingo (10/9) para um show em homenagem a Gal Costa, que morreu em novembro de 2022. Durante a performance de ‘Meu nome é Gal’, Marina resolveu criar o clássico duelo da ícone da MPB com a guitarra, o que rendeu muitos comentários na internet.

A primeira vez em que Gal Costa fez o duelo foi em 1981, em um show da série ‘Grandes nomes’, da TV Globo. Ao lado do guitarrista Victor Biglione, ela “responde” o solo imitando as notas com a voz, cantando “Gal”. A cantora derrotou o instrumento, alcançando notas altíssimas, como poucos têm capacidade de fazer.

Anos mais tarde, Gal Costa repetiu o momento, durante o programa ‘Som Brasil’. Dessa vez, ao lado do guitarrista Armandinho Macedo. Anteriormente, o vídeo era usado para mostrar como a cantora estava “louca” no palco. Agora, é uma lembrança da performance forte de um grande ícone da MPB.

Marina não chegou à excelência de Gal e chegou a ter sua performance comparada a gatos no telhado. “Falar que Marina Sena é sucessora de Gal Costa foi a maior piada do fim de semana, ela no máximo é sucessora dos gatos que ficam miando por aí nos telhados”, disse um perfil no X, antigo Twitter.

“Respeita Gal Costa, vai falar de deitar no sorriso etc pra lá, mas MINHA GAL NINGUÉM SAI”, reclamou um fã da ícone do MPB, em referência à música ‘Por supuesto’, de Marina. “Imagina ela achando que está arrasando… Deixe a Gal Costa descansar em paz”, pediu outro admirador.

Por outro lado, teve quem gostasse da apresentação e até declarasse que Marina é “a sucessora natural de Gal”. “A Gal Costa fazia exatamente isso em show. Amei a referência”, elogiou um perfil do X. “Ela fez uma homenagem, cantou tão bem, fez um show tão perfeito. Marina Sena arrasou demais, um dos melhores em nacional que o The Town teve”, disse outro.

A apresentação, com tantos agudos, também causou estranhamento. “Eu sou fã da arte da Gal Costa demais até. Comecei a gostar da Marina Sena esse ano e não sei se gostei ou se achei vergonha alheia a interpretação dela de ‘Meu nome é Gal’”, dividiu um perfil.

Emoção no palco

Visivelmente emocionada, Marina Sena fez um tributo a Gal Costa no The Town Reprodução / X / Marina Sena

Marina Sena sempre declarou ser fã de Gal, tendo participado da última gravação da cantora em estúdio e até lançado sua versão para músicas da ídolo, como ‘Flor de maracujá’ e ‘Nada mais’, que fizeram parte do show do The Town. O repertório também contou com uma versão à capela de ‘Fruta gogoia’.

Outros sucessos da cantora que estiveram na apresentação foram ‘Baby’, ‘Como 2 e 2’, ‘Força estranha’ e ‘Divino, maravilhoso’. Muito emocionada, Marina chorou durante uma entrevista ao Multishow. “Eu que agradeço [a oportunidade de cantar]. É porque Gal Costa é muito especial pra mim. É um presente gigantesco estar fazendo esse show aqui. Acho que me preparei a vida inteira para cantar esse repertório”, disse, sem conter as lágrimas.

Já durante a apresentação, ela dividiu com a plateia o que estava sentindo. “Na hora que o Multishow estava me entrevistando ali, eu já estava chorando. Agora todas as músicas têm as lágrimas descendo, mas pelo menos estou conseguindo cantar, não está aquela voz de choro”, afirmou ao público.