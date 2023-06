Trailer da cinebiografia de Gal Costa, 'Meu Nome é Gal', é divulgado

677

Sophie Charlotte é a atriz que dá vida à Gal Costa (foto: Reprodução Youtube)



Foi divulgado nesta quarta-feira (29) o primeiro trailer do filme 'Meu Nome é Gal', cinebiografia que retrata a vida da renomada cantora brasileira Gal Costa, que faleceu em novembro do ano passado, aos 77 anos.





Leia: Morte de Gal Costa: veja última publicação da cantora nas redes sociais O trailer, com pouco mais de dois minutos de duração, conta com uma das músicas mais representativas da carreira de Gal, 'Baby', como trilha sonora. A estreia do longa, que seria em 21 de setembro, foi postergada para 19 de outubro, sem justificativas fornecidas pela Paris Filmes, responsável pela distribuição.

Sophie Charlotte é a atriz que dá vida à Gal Costa no filme dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, esta última também responsável pelo roteiro. Além de Sophie, o elenco conta com Rodrigo Lelis e Dan Ferreira, interpretando Caetano Veloso e Gilberto Gil, respectivamente.

Gal Costa, uma das maiores vozes da música popular brasileira, revolucionou o cenário musical desde a sua estreia nos anos 1960. Participou do álbum 'Tropicália ou Panis et Circencis', marco do movimento tropicalista, quando tinha pouco mais de 20 anos. Em 1971, protagonizou 'Gal a Todo Vapor', um dos shows mais marcantes da MPB, dirigido por Waly Salomão, que se tornou um álbum de culto. Sua voz ficou conhecida por sucessos como 'Modinha para Gabriela', de Dorival Caymmi, e hits do álbum 'Água Viva', de 1978, como 'Folhetim', de Chico Buarque, e 'Paula e Bebeto', de Milton Nascimento e Caetano.

Gal Costa gradualmente se tornou mais presente no mainstream de grandes redes e rádios, deixando para trás a imagem de ícone da subversão tropicalista.