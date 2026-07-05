Mulher de Marquinhos relata pânico após alerta de tornado nos EUA

Carol Cabrino, mulher do zagueiro Marquinhos, relatou ter enfrentado momentos de apreensão durante uma forte tempestade em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela está hospedada com a família perto do The Ridge Hotel, em Basking Ridge, onde se concentra a delegação brasileira. O episódio ocorreu às vésperas da partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

Em publicações nas redes sociais nesse sábado (4/7), a influenciadora contou que vinha recebendo alertas das autoridades locais. Os avisos anunciavam risco de tornado, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia, além de possíveis dificuldades para os serviços de emergência. Segundo ela, os comunicados aumentaram antes de uma tempestade atingir a região no início da noite do dia anterior.

"Eu estava saindo do banho quando o celular começou a apitar. Comecei a receber várias mensagens do governo daqui falando para tomar cuidado porque havia risco de tornado", relatou.

Carol afirmou que o vento ganhou força rapidamente e que a energia da casa foi interrompida quase no mesmo instante. "Falei: 'Meu Deus do céu, o que está acontecendo? ", contou para logo completar: "Começou a ventar muito e a luz caiu no mesmo minuto. Entrei em pânico. Eu estava na parte de cima da casa e senti a casa balançar".

Durante o temporal, os quatro filhos do casal estavam em um shopping de uma cidade vizinha acompanhados da tia, Ana Cabrino. A influenciadora contou que passou mais de 12 horas sem energia e precisou sair de casa para tomar café com as crianças. Ela disse ainda que torce para que o tempo esteja firme na hora da partida do Brasil.

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Carol Cabrino e Marquinhos estão juntos há mais de dez anos e são pais de Maria Eduarda, Enrico, Martina e Filippo. O zagueiro é o capitão da seleção brasileira, que enfrenta a Noruega neste domingo (5/7) por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.