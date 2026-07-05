Mulher de Marquinhos relata pânico após alerta de tornado nos EUA
Família do capitão da seleção brasileira ficou sem energia após temporal atingir a região onde está hospedada
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Carol Cabrino, mulher do zagueiro Marquinhos, relatou ter enfrentado momentos de apreensão durante uma forte tempestade em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela está hospedada com a família perto do The Ridge Hotel, em Basking Ridge, onde se concentra a delegação brasileira. O episódio ocorreu às vésperas da partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.
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Em publicações nas redes sociais nesse sábado (4/7), a influenciadora contou que vinha recebendo alertas das autoridades locais. Os avisos anunciavam risco de tornado, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia, além de possíveis dificuldades para os serviços de emergência. Segundo ela, os comunicados aumentaram antes de uma tempestade atingir a região no início da noite do dia anterior.
"Eu estava saindo do banho quando o celular começou a apitar. Comecei a receber várias mensagens do governo daqui falando para tomar cuidado porque havia risco de tornado", relatou.
Carol afirmou que o vento ganhou força rapidamente e que a energia da casa foi interrompida quase no mesmo instante. "Falei: 'Meu Deus do céu, o que está acontecendo? ", contou para logo completar: "Começou a ventar muito e a luz caiu no mesmo minuto. Entrei em pânico. Eu estava na parte de cima da casa e senti a casa balançar".
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Durante o temporal, os quatro filhos do casal estavam em um shopping de uma cidade vizinha acompanhados da tia, Ana Cabrino. A influenciadora contou que passou mais de 12 horas sem energia e precisou sair de casa para tomar café com as crianças. Ela disse ainda que torce para que o tempo esteja firme na hora da partida do Brasil.
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Carol Cabrino e Marquinhos estão juntos há mais de dez anos e são pais de Maria Eduarda, Enrico, Martina e Filippo. O zagueiro é o capitão da seleção brasileira, que enfrenta a Noruega neste domingo (5/7) por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.