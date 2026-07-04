Como foi o treino da Seleção na véspera do duelo com a Noruega pela Copa? (Treino da Seleção Brasileira neste sábado (4/7))

Nova Jersey – A Seleção Brasileira esteve em campo pela última vez antes do duelo com a Noruega pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. E como foi a atividade do Brasil neste sábado (4/7), véspera da decisão diante dos noruegueses?

O No Ataque esteve no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, para acompanhar esta última atividade – que ocorreu com a sensação térmica de mais de 37ºC. E foi visto que Carlo Ancelotti não terá mais problemas para escalar o time.

A única ausência deste derradeiro treino foi Lucas Paquetá. O meio-campista lesionou o músculo posterior da coxa esquerda na vitória sobre o Japão na segunda-feira (29/6)e ficou fora de todas as atividades da semana. Por outro lado, Raphinha trabalhou pelo segundo dia consecutivo e pode estar disponível para o duelo com a Noruega.

Já o restante do elenco passou normalmente pelos jornalistas desejando o tradicional bom dia. Os únicos que se movimentaram de forma diferente foram Carlo Ancelotti e Neymar, que fizeram questão de ir até Nenê, jogador do Botafogo-PB e comentarista da CazéTV, para dar um abraço.

Dentro de campo, os jogadores ficaram reunidos por alguns minutos iniciais para um diálogo com Carlo Ancelotti. Depois disso, iniciaram o aquecimento, com os 22 jogadores de linha em uma parte do gramado e os goleiros no lado oposto.

O restante da atividade não foi visto pelos jornalistas já que são permitidos apenas os 15 minutos iniciais. Nesta parte final da atividade que Carlo Ancelotti definirá entre Danilo Santos e Gabriel Martinelli para substituir o lesionado Paquetá.

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A notícia Como foi o treino da Seleção na véspera do duelo com a Noruega pela Copa? foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno - Enviado aos EUA