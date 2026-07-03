Vini Jr. chora ao receber mensagem da avó

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Vini Jr. viveu um momento de forte emoção fora dos campos durante sua participação no programa "Domingão com Huck" no último domingo (28/6). O atacante recebeu uma homenagem de sua avó, Dona Nilza, que relembrou a infância do jogador e seu sonho de viver do futebol.

A emoção tomou conta do atleta, que reconheceu a importância da avó em sua jornada. "Minha vó é uma pessoa muito importante na minha vida. Sempre fez de tudo. A casa era muito pequena, então eu tinha que dormir com ela. Fico sem palavras, é uma pessoa que marcou minha vida", afirmou;

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O jogador também compartilhou uma preocupação ao afirmar que procura aproveitar cada momento ao lado dela, consciente de que a vida é passageira.

Para a neurocientista Telma Abrahão, especialista em traumas, a cena revela como o sucesso emocional é construído desde cedo. "Os primeiros vínculos afetivos literalmente ajudam a moldar o cérebro. Quando uma criança cresce cercada por acolhimento, incentivo e sensação de segurança, ela desenvolve circuitos neurais que favorecem autoestima, confiança e resiliência", explica.

Segundo a especialista, essa base não impede dificuldades, mas altera a forma como o cérebro responde ao estresse. O reconhecimento das próprias raízes continua sendo um fator essencial para o equilíbrio de atletas de alto rendimento.

Telma Abrahão aponta que o cérebro precisa de um senso de pertencimento. Quando alguém reconhece quem o apoiou e demonstra gratidão, fortalece sua identidade e preserva uma segurança emocional que conquistas materiais não substituem.

A emoção do jogador também representa uma mudança na percepção sobre vulnerabilidade. "Durante muito tempo fomos ensinados que demonstrar emoção era sinal de fraqueza, principalmente entre os homens. Hoje sabemos exatamente o contrário. A verdadeira força não está em esconder o que sente, mas em conseguir viver as emoções sem perder a estabilidade", afirma a neurocientista.

A reflexão de Vini Jr. sobre aproveitar a presença da avó também foi destacada. Reconhecer a finitude das pessoas amadas faz o cérebro valorizar mais as experiências compartilhadas, fortalecendo os vínculos afetivos.

Para a especialista, a repercussão da homenagem mostra que o afeto recebido na infância serve como fonte de força na vida adulta. Muitas pessoas se emocionaram porque reconheceram, na cena, a importância de quem acreditou nelas antes de qualquer conquista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.