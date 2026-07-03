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À FLOR DA PELE

Vini Jr. chora ao receber mensagem da avó

Jogador falou da importância da avó Dona Nilza na sua formação e não segurou a emoção

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/07/2026 17:40 - atualizado em 03/07/2026 17:42

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Vini Jr. chora ao receber mensagem da avó
Vini Jr. se emociona em participação no programa &quot;Domingão com Huck&quot;, recebendo homenagem da avó e refletindo sobre a importância dos laços familiares. crédito: Reprodução / TV Globo

Vini Jr. viveu um momento de forte emoção fora dos campos durante sua participação no programa "Domingão com Huck" no último domingo (28/6). O atacante recebeu uma homenagem de sua avó, Dona Nilza, que relembrou a infância do jogador e seu sonho de viver do futebol.

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A emoção tomou conta do atleta, que reconheceu a importância da avó em sua jornada. "Minha vó é uma pessoa muito importante na minha vida. Sempre fez de tudo. A casa era muito pequena, então eu tinha que dormir com ela. Fico sem palavras, é uma pessoa que marcou minha vida", afirmou;

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O jogador também compartilhou uma preocupação ao afirmar que procura aproveitar cada momento ao lado dela, consciente de que a vida é passageira.

Para a neurocientista Telma Abrahão, especialista em traumas, a cena revela como o sucesso emocional é construído desde cedo. "Os primeiros vínculos afetivos literalmente ajudam a moldar o cérebro. Quando uma criança cresce cercada por acolhimento, incentivo e sensação de segurança, ela desenvolve circuitos neurais que favorecem autoestima, confiança e resiliência", explica.

Segundo a especialista, essa base não impede dificuldades, mas altera a forma como o cérebro responde ao estresse. O reconhecimento das próprias raízes continua sendo um fator essencial para o equilíbrio de atletas de alto rendimento.

Telma Abrahão aponta que o cérebro precisa de um senso de pertencimento. Quando alguém reconhece quem o apoiou e demonstra gratidão, fortalece sua identidade e preserva uma segurança emocional que conquistas materiais não substituem.

A emoção do jogador também representa uma mudança na percepção sobre vulnerabilidade. "Durante muito tempo fomos ensinados que demonstrar emoção era sinal de fraqueza, principalmente entre os homens. Hoje sabemos exatamente o contrário. A verdadeira força não está em esconder o que sente, mas em conseguir viver as emoções sem perder a estabilidade", afirma a neurocientista.

A reflexão de Vini Jr. sobre aproveitar a presença da avó também foi destacada. Reconhecer a finitude das pessoas amadas faz o cérebro valorizar mais as experiências compartilhadas, fortalecendo os vínculos afetivos.

Para a especialista, a repercussão da homenagem mostra que o afeto recebido na infância serve como fonte de força na vida adulta. Muitas pessoas se emocionaram porque reconheceram, na cena, a importância de quem acreditou nelas antes de qualquer conquista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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