Vanessa da Mata lança o álbum 'Todas elas', com 11 músicas autorais

Com 11 músicas autorais, a cantora e compositora Vanessa da Mata manda para o streaming o álbum “Todas elas”. Já disponível nas plataformas digitais, o disco traz as participações de João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê, nas faixas “Demorou”, “Um passeio com Robert Glasper pelo Brasil” e “Troco tudo”, respectivamente. Os arranjos têm criação coletiva, envolvendo uma banda formada pelos músicos Marcelo Costa (bateria), Maurício Pacheco (violão e guitarra) e Rafael Rocha (trombone).



O disco foi gravado e mixado no estúdio Visom Digital, no Rio de Janeiro (RJ), e, segundo a artista, é um trabalho com o qual poderia contar a história de várias mulheres. “São mulheres que compõem a minha pessoa, as minhas facetas, os meus momentos de grandes e boas ilusões e também algumas desilusões”, explica a artista.



Vanessa conta que o projeto nasceu depois de ter apresentado um musical sobre Clara Nunes. “É um disco que fala do valor da palavra, em um momento em que a gente tem uma extrema disfunção dela. São muitas imagens rápidas, poucas palavras, robôs que, geralmente, estão em todos os lados da internet, falando sem pontuação e sem o menor sentido. Então, é um disco que fala sobre isso, palavras que não podem ser esquecidas, palavras musicadas, crônicas, histórias brasileiras, em vários tipos de situações.”



A artista revela que conta com três parcerias no novo trabalho. “Isso, sendo que dois com parcerias musicais e um parceiro que canta comigo uma canção que é só minha, que é o João Gomes. Tem também o Jota.pê, que fez uma música comigo, chamada 'Troco tudo', e o Robert Glasper, que é tido como a maior descoberta do jazz no mundo. Ele é norte-americano, tem uma música muito boa e criativa, e foi meu parceiro na canção 'Um passeio com Robert Glasper pelo Brasil'. Resumindo, são nove músicas minhas e somente duas parcerias.”



Vanessa ressalta que as músicas do disco foram compostas recentemente e que o mesmo foi feito em quatro dias. “Ele veio de uma maneira muito visceral. Veio de dia e de noite, com músicas novas que foram aproveitadas, por isso a razão de serem nove canções minhas inteiras e apenas duas parcerias”. Ela revela que não tem muitas formas na sua maneira de compor. “Às vezes, vem um pedaço de uma melodia, caso goste, guardo. Às vezes, vem também como um pedaço de letra que se achar que é interessante e que vai me dar um bom diálogo com a melodia, o guardo, depois colocando a melodia. Às vezes, vem um refrão inteiro e se achar que é forte, o guardo também”.



“Mas, especificamente, nesse disco as melodias vieram em pedaços grandes”, confessa Vanessa. “Muitas vezes, já acordava com a música na cabeça. Às vezes, à tarde, comendo, deixava a cabeça fluir e a melodia vinha também. Quer dizer, foi um momento muito fluido, cheio de possibilidades, muito bom”. Ela avisa que o disco ficará somente no streaming, por enquanto. “Quero lançar um vinil daqui a pouco, mas não será por agora. Também não fizemos os clipings das músicas, pois filmamos e documentamos todas as gravações.”



A cantora diz que acha mais legal fazer o registro durante as gravações do que propriamente um videoclipe. “Isso porque tenho ali um documento daquilo que foi registrado. Para mim, aquela sensação da coisa ser feita ali, no estúdio. Além de documentar tudo, o registro dá informação para as pessoas de como o disco foi feito, além de detalhes do dia a dia. E dali mesmo se extrai vários videoclipes”. Quanto à turnê de divulgação do novo trabalho, a cantora conta que já está com várias datas marcadas na sua agenda. “O primeiro show foi no Rio de Janeiro (24/5), quando os ingressos se esgotaram rapidamente.”



A cantora conta que o show está sendo dirigido pelo diretor Jorge Farjalla. “É um cara excelente e traz vários momentos que ilustram bem essas partes femininas”, ressalta Vanessa. “Acho que a música é muito feminina, principalmente a que faço, com todas as suas nuances e melodias curvas”, diz Vanessa.



MUSICAL

Vanessa apresentou recentemente o musical “Clara Nunes – A tal guerreira” e conta que foi muito forte interpretar a cantora mineira. "Foi fortíssimo fazer a Clara Nunes e, com certeza, ela está me ajudando nesse show. O Farjalla dirigiu e as pessoas estão dizendo que a minha voz no disco está muito mais madura e que agora é extremamente educada. Acho também que é por causa de Clara, porque tive acesso todos os dias à preparação vocal, que é algo que nunca tive na minha vida, além daquela coisa da interpretação.”



Ela revela que sempre quis interpretar e acredita que hoje há pouquíssimos discos assim. “Talvez a Maria Bethânia. Há muitas cantoras de voz linda, potente, que exibem muito a sua técnica vocal, muitas vezes, o seu malabarismo vocal, mas temos pouquíssimas cantoras a favor, interpretando as canções, que é uma coisa que ambiciono muito. É algo que gosto muito e acho que a Clara colaborou muito pra mim nesse sentido.

Vanessa e orquestra

A cantora e compositora Vanessa da Mata e a Orquestra Ouro Preto, sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo estreiam parceria em concerto no teatro Ópera de Arame, em Curitiba (PR). Em uma única apresentação, o show será realizado na sexta-feira (20/6), no teatro, na capital paranaense. O repertório traz os maiores sucessos da artista, entre eles, “Não me deixe só”, “Boa sorte/Good luck”, “Amado” e “Ai, ai, ai...”, além da inédita “Esperança”, seu novo single. O programa inclui ainda homenagens a grandes nomes da música brasileira, como “Comentário a respeito de John” (Belchior), “Um dia, um adeus” (Guilherme Arantes), “Sabiá” (Luiz Gonzaga) e “Correnteza” (Tom Jobim), além de joias de seu repertório como “Segue o som”, “Só você e eu” e “Gente feliz”.

“TODAS ELAS”

• Disco de Vanessa da Mata

• 11 faixas

• Disponível nas plataformas digitais