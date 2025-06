Espaço mARTE será inaugurado hoje (9/6), em BH, com exposição coletiva

“Queremos construir um ambiente onde a arte mineira respire com liberdade e onde artistas jovens e consagrados consigam dialogar”, afirma Isadora Bahia, idealizadora do Espaço mARTE, que será inaugurado hoje (9/6), no Bairro Anchieta. A galeria carrega no nome o trocadilho de sua potência: “Por ser um espaço híbrido, o céu é o limite, ou melhor, Marte vai ser o limite”, brinca a criadora.



Aos 26 anos, além de idealizar o espaço, Isadora também é a responsável pela curadoria e pela montagem das exposições. Formada em administração e pós-graduada em arte crítica e curadoria pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ela alia conhecimento técnico ao afeto pela arte, cultivado desde a infância ao lado dos pais artistas.



O local nasce como um ponto de encontro para múltiplas linguagens, incluindo música, moda e audiovisual. Além disso, pretende ser também um espaço acolhedor para o público que busca visitar exposições sem receio. “A ideia é que o público se sinta à vontade, mesmo sem ter um repertório complexo e formal sobre a arte”, reforça Isadora.



Na exposição inaugural, “Um enxergar plural: olhares singulares”, o Espaço mARTE presta homenagem à arte contemporânea mineira. Com entrada franca, a mostra reúne as obras de sete artistas, em cartaz desta segunda-feira até o fim de julho – em data a ser confirmada.



O grupo de artistas varia em estilo, linguagem e experiência. Orlando Castaño, natural de Mutum, é pintor, desenhista e gravurista, além de ter lecionado na Escola Guignard. Na exposição, ele exibe um conjunto de pinturas que chama de “paisagens de imaginação”.



De Juiz de Fora, João Diniz participa com a escultura “Poesia cúbica” e peças que integraram sua exposição individual “Vetor vivo”, realizada em 2021, no MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal. Já a belo-horizontina Isabela Montenegro expõe a série fotográfica “Ao infinito na mente de cada um”, composta por retratos de paisagens.



PROPOSTA AMBIENTALISTA



Gabriela Rangel e Sérgio Marzano apresentam obras com propostas ambientalistas. Natural de Ouro Preto, Gabriela é formada em desenho e doutoranda em ambiente construído e patrimônio sustentável pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para a exposição, destaca gravuras em metal e cologravuras – técnica que une impressão e colagens. Sérgio, lafaietense conhecido por pintar com minerais e rejeitos, apresenta uma série de obras em carvão sobre tela.



Eli Rodrigues Pereira, de Queluzito, propõe um diálogo inusitado entre o clássico e o contemporâneo na série “Meus amigos doutro mundo”, com obras como “Picasso de roupão com as mulheres de Modigliani” e “Gioconda pintando Monalisa com o gato mia”. Por fim, o Coletivo de Bordado de Belo Horizonte, formado por Beatriz Castro, Maria Cecília e Maria Clara, apresenta uma coleção que funde bordado e pintura em aquarela.



A diversidade de obras e artistas dinamiza a exposição de estreia, ao mesmo tempo que retrata, em várias linguagens, uma região compartilhada. “Cada artista tem seu olhar único e sua poética própria, que se encontram nesse território comum. Por meio desse conjunto, a mostra convida o público a enxergar a mesma Minas Gerais por lentes diferentes e múltiplas”, conclui Isadora Bahia.

*Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco

“UM ENXERGAR PLURAL: OLHARES SINGULARES”

Exposição de estreia da galeria Espaço mARTE (Rua Laranjal, 154, Anchieta).

Em cartaz até o fim de julho. Visitação: de segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 19h. Entrada gratuita.