Em 1944, o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, iniciou um projeto modernista que tinha como objetivo trazer o progresso à capital mineira através da promoção das artes, arquitetura e do paisagismo. Nesse cenário, Alberto da Veiga Guignard é convidado para dirigir a Escola de Belas Artes, tendo como missão trazer uma concepção moderna diante do padrão estético acadêmico instituído na época. As inovações que o artista trouxe foram tantas que hoje o curso livre, iniciado por ele no porão do Palácio das Artes, se transformou em um dos mais importantes equipamentos de educação artística do estado: a Escola Guignard que, em 2024, completa 80 anos.

No início, o curso passou por diversas dificuldades para se manter funcionando. Apenas a partir dos anos 1990, que a Escola Guignard optou por integrar juntamente com mais três Escolas para formarem o Campus BH da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). Em 1994, o equipamento ganhou um campus próprio, projetado pelo arquiteto Gustavo Penna. Construído cheio de simbolismo, o formato do edifício lembra um trem que parece se locomover em direção à Serra do Curral, compondo a paisagem do Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul, onde a Escola se localiza. “O projeto nos oferece uma praça aberta voltada para a cidade, onde realizamos muitas ações, desde desenhos ao ar livre, ou simplesmente observando o horizonte da cidade. Quem entra para a Escola Guignard aprende a olhar”, afirma Lorena D'arc, diretora da Escola Guignard

A respeito da importância do equipamento, ela completa: “A Escola Guignard é, a meu ver, um patrimônio para a cultura mineira. Com a chegada de Guignard em BH, houve uma mudança de paradigma nas Artes Plásticas. Podemos falar em um antes e um depois de Guignard.”. Atualmente, o campus ainda recebe os cursos livres de desenho, pintura, cerâmica, fotografia, e outros para a comunidade em geral. É possível ainda encontrar cursos de graduação, mestrado e ainda doutorado.

Para comemorar os 80 anos, a Escola se uniu ao Palácio das Artes, que foi casa para o início do curso, para a realização do Projeto 80 e Sempre, iniciado em fevereiro. A iniciativa abrange concertos, exposições, aulas e oficinas que compõem ampla programação ao longo do ano. Atualmente, está disponível para visitação até maio a exposição “A Paixão Segundo Guignard” que traz obras reunidas do Mestre e dos alunos no início da escola. No segundo semestre, serão realizadas outras duas exposições. “É um momento muito feliz para nós que sofremos muito com a pandemia e com o descaso de governos que ignoram a educação e a cultura. Estarmos neste momento em evidência, prova a necessidade e carência de mais verbas para a educação e cultura. É necessidade de suma importância manter viva a nossa memória artística que tanto fez e faz parte de um contexto histórico nacional e internacional.”, finaliza Lorena.

CAMINHADA PELO

INTERIOR DO INTESTINO

Termina amanhã, no Minas Shopping, no Bairro União, uma exposição inusitada: um intestino gigante, com 20 metros de comprimento, criado pela Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer do Intestino (Abrapreci). A réplica permite uma experiência interativa. A caminhada acontece sob a supervisão de monitores, no interior de uma instalação que simula o intestino grosso, onde é possível visualizar as principais doenças que acometem esse órgão, com destaque para o câncer, bem como ouvir informações relativas à prevenção, diagnóstico e tratamento dessas patologias e a importância do consumo de uma dieta rica em fibras vegetais como os legumes, verduras e frutas. A ação é promovida pela Sociedade Mineira de Coloproctologia (SMCP), Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva – Regional Minas Gerais (Sobed MG), Associação Mineira de Gastroenterologia (AMG) e Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), com apoio da Associação Médica de Minas Gerais, e faz parte da campanha ‘Março Azul’, em alerta ao câncer do intestino. A entrada é gratuita, de 14h às 20h (hoje) e de 10h às 22h (amanhã).

METRÔ EM HORÁRIOS

ESPECIAIS NO FERIADÃO

Nesta Sexta-Feira da Paixão (29), o metrô de BH opera com intervalos de 25 minutos durante todo o dia. Amanhã (30), os intervalos serão de 25 minutos, das 5h15 às 17h. Após esse horário, das 17h às 23h, os trens circulam com intervalos de 15 minutos. Já no domingo (31), ele volta a operar com intervalos de 25 minutos, das 5h15 às 23h. A Metrô BH informa que haverá comunicação visual específica, informando as mudanças, em mídias físicas e digitais, além de avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores do Metrô BH também estarão no local para auxiliar os passageiros.