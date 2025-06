Corpo Cidadão estreia duas novas coreografias, no Teatro Marília

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





Dois espetáculos – K-LICA e SOU – fazem parte do programa do Corpo Cidadão, que será apresentado nesta terça-feira (10/6) e a na próxima semana (17/6), no Teatro Marília. O elenco é formado por dançarinos do Grupo Experimental de Dança (GED). Com coreografia de Rudson Rocha, K-LICA propõe um diálogo entre a dança contemporânea, a cultura do funk e do passinho. Já SOU, que tem coreografia de Luan Barcelos, explora a complexidade de identidades, memórias e pertencimentos. O Corpo Cidadão é uma OSC, sem fins lucrativos, fundada pelo Grupo Corpo, e que comemora 25 anos dedicados à arte, educação e formação de crianças, adolescentes e jovens. Os projetos do Corpo Cidadão contam com o apoio institucional do Grupo Corpo e da Corpo Escola de Dança, e são financiados por meio das Leis Federal, Estadual e Municipal de Incentivo à Cultura, com os patrocínios da Cemig, Gerdau, Instituto Marina e Flávio Guimarães, Mascarenhas Barbosa Roscoe S/A e Codeme Engenharia.



• CENTENÁRIO

Vinte e cinco telas do pintor e professor carioca Eduardo Sued serão expostas a partir de hoje, na Errol Flynn Galeria de Arte, em Lourdes. A capital mineira foi a escolhida para a primeira exposição das comemorações dos 100 anos de Eduardo Sued, que faz aniversário no dia seguinte da abertura em Belo Horizonte. As obras ficarão expostas até 27 de junho.



• NO SHOPPING

A Coluna contou aqui, na semana passada, que Caio Ronin, artista plástico e muralista, concluiu um de seus projetos mais desafiadores, no Botânico Shopping – painel de 12 metros de comprimento e quatro de altura. Além dele, o curador Marcos Esteves convidou Sandra Motta com seus desenhos da exposição “Campos Rupestres”, que revelam um jardim suspenso de plantas do cerrado, encantando com a delicadeza e beleza botânica; e Robson Emerick, que leva Afeto e Abraço, escultura em aço que representa a maior expressão de afeto do ser humano. O Botânico será inaugurado ainda neste semestre.



• SAÚDE MENTAL

Celebrando uma década de existência nos palcos, o espetáculo “Ela não é Simone. Ele não é ninguém”, retorna aos palcos no Teatro Marília, de quinta-feira (12/6) a domingo (15/6). A peça, escrita e dirigida por Sartre, é um mergulho poético e cômico em duas das maiores epidemias brasileiras: a ansiedade e a depressão. O texto navega com sarcasmo entre o absurdo e o existencialismo, sem perder o vínculo com o afeto e a realidade de milhares de espectadores. Idealizada e com atuação de Isabella Assis e Sartre, a montagem surgiu em 2015 a partir de vivências reais e afetivas ligadas à saúde mental dos próprios artistas.



• BALÉ 50+

Dança não tem idade. É o que provam as 50 bailarinas do projeto Reabilitação e Ballet, criado pela fisioterapeuta e bailarina Meiry de Paula, que busca levar saúde física e emocional às mulheres 50+. O grupo marcou para 28 de junho, no Teatro Feluma, a apresentação do espetáculo “Ecos femininos: Um tributo às suas pluralidades”. Serão 17 coreografias de samba, forró, jazz e dança contemporânea, com bailarinas cuja idade varia entre 53 e 78 anos.

