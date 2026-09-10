Rosa Antuña apresenta ‘A dança da Mulher-Árvore’ na Sala Ceschiatti

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Rosa Antuña prepara sua volta aos palcos com “A dança da Mulher-Árvore”, que será apresentada em três sessões, nos próximos dias 18, 19 e 20, na Sala João Ceschiatti, no Palácio das Artes.

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A bailarina e coreógrafa ficou quatro anos sem conseguir aprovar projetos autorais em editais, o que dificultou a execução de seus trabalhos.

Para ela, esse período representa uma realidade vivida por muitos artistas brasileiros, que permanecem em uma espécie de “limbo cultural” – não possuem estrutura ou visibilidade suficientes para acessar outras formas de patrocínio e circulação e são poucas as oportunidades de editais que contemplem mais artistas.

O espetáculo estreia graças ao edital de ocupação da Sala João Ceschiatti. A montagem também ganhou força no projeto ZAZ, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Uma versão de 25 minutos foi levada ao Festival 1,2 na Dança, e a primeira apresentação, ainda como work in progress, ocorreu no ano passado, durante a 9ª Mostra Mulheres em Cena, em São Paulo, a convite da diretora Vanessa Macedo, da Cia Fragmento.

BATE-PAPO

A Casa Fiat de Cultura propõe um olhar para os bastidores de “Celebrar as ruas: 50 anos de Fiat e brasilidade na Casa Fiat de Cultura”, no bate-papo “Entre espaços, objetos e histórias: arquitetura e construção narrativa”, com os arquitetos Paulo Waisberg e Clarissa Neves, nesta quinta-feira (10/9), às 19h30.

Durante a conversa, eles irão revelar como conteúdos, objetos, memórias e narrativas foram traduzidos em percursos capazes de construir uma experiência imersiva para o público. A participação é gratuita, mediante inscrição pelo Sympla.

A conversa terá como ponto de partida a expografia, linguagem responsável por mediar o conteúdo da exposição e estimular a maior interação do público com as obras de arte.

Paulo Waisberg e Clarissa Neves apresentarão as diferentes etapas do projeto de “Celebrar as ruas” e mostrarão como o aprofundamento em pesquisas e estudos determina as decisões relacionadas à arquitetura, ao layout das peças, aos dispositivos expográficos e à circulação do visitante.

A partir das diretrizes curatoriais, todo esse trabalho se conecta aos conteúdos apresentados pela mostra, contribuindo para uma maior aproximação com o público.



AUDIOVISUAL

A 4ª edição da Mostra Inclusiva LAIS, festival que integra cinema e inclusão social por meio da promoção de curtas-metragens, já tem data marcada: dias 5 e 6 de dezembro, no Cine Santa Tereza.

A iniciativa irá selecionar, por meio de edital aberto, produções brasileiras de todos os gêneros, sendo que 70% da programação é dedicada a diretoras mulheres. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de setembro, no site do projeto.

Podem concorrer curtas-metragens de diretoras e diretores brasileiros de qualquer temática, finalizados a partir de 2023, com duração máxima de 24 minutos.

Os curtas-metragens selecionados participarão de uma votação pública, durante as sessões presenciais, e o filme mais votado receberá o Troféu LAIS, acompanhado pelo prêmio de R$ 3 mil.

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QUINZE ANOS

O projeto Circo do Sufoco, do artista e palhaço Rafael Mourão, completa 15 anos e comemora a data com a montagem dos espetáculos “Sufoco”, que abre as comemorações, no próximo dia 20, às 15h, no Parque Ecológico Pedro Machado, no bairro Santa Maria, região Oeste de BH, “Atemporal” e “Corações Trapezistas”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.