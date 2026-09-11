Filho reúne obra literária do jornalista mineiro Bley Barbosa em livro

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Em 1997, o ilustrador Paulo Barbosa trabalhava no Diário de Belo Horizonte quando encontrou o escritor Wander Piroli (1931-2006) na redação. Os dois conversaram rapidamente, mas o encontro deixou uma tarefa que Paulo só conseguiria cumprir quase três décadas depois. Piroli carregava um envelope com 68 crônicas escritas para a Rádio Inconfidência em 1992, ano da morte de Bley Barbosa de Castro, pai de Paulo. Junto dos textos, veio o pedido para que a obra do jornalista e escritor mineiro não fosse esquecida.

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“Esse livro vem cumprir uma missão delegada pelo Piroli”, conta Paulo. O resultado está em “Bley Barbosa de Castro, contos e crônicas”, que reúne parte da produção literária deixada pelo autor. O lançamento será neste sábado (12/9), às 10h30, na Casa Literíssima, no Bairro Coração Eucarístico.

Paulo ainda não tinha condições de realizar a tarefa quando recebeu o material. Ao longo dos anos, porém, começou a reunir o que havia restado do acervo do pai. Parte dos originais havia sido perdida quando a família morava no Bairro Eldorado, em Contagem. A casa, localizada em um declive, sofria com as enxurradas durante as chuvas.

O que sobreviveu foi sendo organizado por Paulo. O livro reúne contos que Bley enviou a concursos literários, crônicas e textos publicados em jornais e no Suplemento Literário de Minas Gerais. Para o filho, o conjunto permite conhecer a maneira como o escritor construía suas histórias.

“O destaque é mesmo a carpintaria literária do velho”, afirma Paulo. Ele costuma se referir ao pai como “meu velho” para falar de Bley sem deixar a emoção tomar conta da conversa. “Faço como se fosse um personagem daquela época. E, por acaso, foi meu pai”, conta.

Um dos cenários mais presentes nos textos é o Bairro Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte, onde Bley viveu a partir dos anos 1970. Na época, a região recebeu muitas pessoas vindas do interior, que chegavam à capital para tentar construir uma nova vida.

“Essa é a matéria-prima do meu pai”, diz Paulo. Os personagens e situações observados no bairro aparecem nos contos como registros de um momento de transformação da cidade. Nascido em Barão de Monte Alto, na Zona da Mata, Bley mudou-se ainda criança para Belo Horizonte.

Aos 16 anos, publicou seu primeiro texto no Binômio. Depois, passou por diversos veículos, incluindo o Estado de Minas. Aposentou-se como revisor da Imprensa Oficial. A amizade com Piroli é outro fio que atravessa o livro. Os dois se conheceram no Binômio e trabalharam juntos em diferentes redações.

Quase 30 anos depois daquele encontro, Paulo vê o lançamento como uma forma de devolver a obra do pai ao público. “Para mim, é como se a publicação tivesse cumprido o desejo do Wander, do meu pai e da minha mãe", comenta. Paulo, único dos sete filhos que seguiu a carreira do pai, também acredita que a publicação ajuda a valorizar um escritor que, apesar de muito admirado por quem conviveu com ele, acabou ficando distante das novas gerações.

BLEY BARBOSA DE CASTRO, CONTOS E CRÔNICAS

Organizado por Paulo Barbosa

176 páginas

Editora Literíssima

R$ 70

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Lançamento neste sábado, a partir das 10h30, na Casa Literíssima (Rua Dom José Gaspar, 365 – Coração Eucarístico)