Erasmo Carlos: Testamento some e herança vira alvo de nova disputa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A disputa pela herança de Erasmo Carlos tornou-se mais complexa com o desaparecimento de uma minuta de testamento preparada pelo cantor antes de morrer. Segundo a coluna GENTE, da Veja, o documento não foi lavrado em cartório e estava guardado no escritório do artista, mas nenhuma das partes sabe onde ele está.

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A minuta poderia servir como referência em uma eventual ação judicial sobre a partilha do espólio. O documento foi elaborado enquanto o músico ainda estava vivo, mas não chegou a ser formalizado como um testamento registrado.

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Com o sumiço do material, a discussão sobre qual teria sido a vontade de Erasmo em relação aos próprios bens ganha um novo elemento de tensão. A disputa envolve a viúva do cantor, Fernanda Esteves, e seus filhos, Leonardo e Gil Esteves.

Desde a morte do artista em novembro de 2022, aos 81 anos, os familiares travam uma batalha judicial pela divisão do patrimônio. O embate inclui imóveis, investimentos e direitos autorais relacionados à extensa carreira de Erasmo Carlos.

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O patrimônio deixado pelo cantor é estimado em cerca de R$ 15 milhões, embora o valor não tenha sido confirmado oficialmente.