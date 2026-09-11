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Brad Pitt fala sobre parceria com cão Uber em 'Coração Selvagem'

Em novo vídeo, astro detalha como construiu o vínculo com o animal para o thriller de sobrevivência que estreia ainda este mês nos cinemas

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
11/09/2026 13:18

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Brad Pitt fala sobre parceria com cão Uber em 'Coração Selvagem'
Brad Pitt durante o treinamento com o cão Uber, parte essencial da construção do vínculo para o filme Coração Selvagem crédito: Divulgação

A Paramount Pictures revelou um novo vídeo de bastidores de “Coração Selvagem”. No material, o ator Brad Pitt relata como o treinamento com o cão Uber foi importante para construir o vínculo entre seus personagens no filme.

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O diretor David Ayer e o adestrador de animais Andrew Simpson também aparecem no vídeo, detalhando as técnicas que foram utilizadas durante as filmagens.

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O thriller de sobrevivência conta a história do agente das forças especiais James Belmont, interpretado por Pitt, e seu cão, Odin, vivido por Uber. Eles se perdem na mata selvagem do Alasca após um trágico acidente aéreo.

Juntos, os personagens enfrentam uma luta brutal pela sobrevivência contra a natureza. A aventura explora o laço entre o homem e seu melhor amigo enquanto eles encaram seu maior desafio.

O elenco conta ainda com J.K. Simmons e Anna Lambe. Além de atuar, Brad Pitt também assina como produtor do longa. O roteiro é escrito por Cameron Alexander.


A equipe de produtores executivos inclui Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy, Zack Conroy e Cameron Alexander.

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O filme é uma produção da Domain Entertainment, Gulfstream Pictures, Wild Chickens, Temple Hill e Kino World Production, com distribuição da Paramount Pictures. “Coração Selvagem” estreia em 24 de setembro nos cinemas brasileiros.

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