Oscar 2027: Conheça os seis filmes que disputam a vaga do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nessa quarta-feira (9/9) os seis filmes que seguem na disputa por uma vaga para representar o Brasil no Oscar 2027. O título escolhido concorrerá na categoria de melhor filme internacional.

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Com isso, o termo "Oscar" ficou entre os mais buscados no Google Brasil. Segundo o Google Trends, foi registrado um aumento de 300% nas pesquisas nas úlotimas 24 horas.

Os finalistas foram selecionados por uma comissão a partir de uma pré-lista com 15 produções, divulgada em agosto. A lista inclui documentário, drama e obras premiadas em festivais internacionais.

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Conheça os filmes que disputam a vaga:

"100 dias": dirigido por Carlos Saldanha, o filme é inspirado no livro do navegador Amyr Klink.

"A fabulosa máquina do tempo": documentário de Eliza Capai que acompanha um grupo de meninas no sertão do Piauí.

"A natureza das coisas invisíveis": longa de Rafaela Camelo sobre amizade e dilemas entre meninas.

"Feito pipa": de Allan Deberton, o filme ganhou o Urso de Cristal e o Prêmio do Júri no Festival de Berlim.

"Nosso segredo": dirigido por Grace Passô, foi o vencedor do Festival de Gramado.

"Vicentina pede desculpas": obra de Gabriel Martins, mesmo criador de "Marte um".

Esta é a primeira etapa do processo de escolha do representante brasileiro, o que não garante uma vaga automática entre os indicados à estatueta.

A decisão final sobre qual longa-metragem representará o Brasil será divulgada na quarta-feira da próxima semana, em 16 de setembro.

No ano passado, o país conquistou o primeiro Oscar na categoria com "Ainda estou aqui", dirigido por Walter Salles. Este ano, "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi indicado, mas o prêmio ficou com o norueguês "Valor sentimental".

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