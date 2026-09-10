Oscar 2027: Conheça os seis filmes que disputam a vaga do Brasil
Lista tem de documentário no sertão a vencedor de Berlim; saiba quais são os títulos e quando sai a decisão do representante brasileiro
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A Academia Brasileira de Cinema anunciou nessa quarta-feira (9/9) os seis filmes que seguem na disputa por uma vaga para representar o Brasil no Oscar 2027. O título escolhido concorrerá na categoria de melhor filme internacional.
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Com isso, o termo "Oscar" ficou entre os mais buscados no Google Brasil. Segundo o Google Trends, foi registrado um aumento de 300% nas pesquisas nas úlotimas 24 horas.
Os finalistas foram selecionados por uma comissão a partir de uma pré-lista com 15 produções, divulgada em agosto. A lista inclui documentário, drama e obras premiadas em festivais internacionais.
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Conheça os filmes que disputam a vaga:
- "100 dias": dirigido por Carlos Saldanha, o filme é inspirado no livro do navegador Amyr Klink.
- "A fabulosa máquina do tempo": documentário de Eliza Capai que acompanha um grupo de meninas no sertão do Piauí.
- "A natureza das coisas invisíveis": longa de Rafaela Camelo sobre amizade e dilemas entre meninas.
- "Feito pipa": de Allan Deberton, o filme ganhou o Urso de Cristal e o Prêmio do Júri no Festival de Berlim.
- "Nosso segredo": dirigido por Grace Passô, foi o vencedor do Festival de Gramado.
- "Vicentina pede desculpas": obra de Gabriel Martins, mesmo criador de "Marte um".
Esta é a primeira etapa do processo de escolha do representante brasileiro, o que não garante uma vaga automática entre os indicados à estatueta.
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A decisão final sobre qual longa-metragem representará o Brasil será divulgada na quarta-feira da próxima semana, em 16 de setembro.
No ano passado, o país conquistou o primeiro Oscar na categoria com "Ainda estou aqui", dirigido por Walter Salles. Este ano, "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi indicado, mas o prêmio ficou com o norueguês "Valor sentimental".
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