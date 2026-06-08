O Brasil na tela: 7 filmes que todo brasileiro deveria assistir

O cinema brasileiro é um espelho poderoso de nossas alegrias, contradições e desafios. Mais do que entretenimento, muitas produções se tornaram documentos culturais essenciais para entender a identidade do país. De dramas aclamados internacionalmente a comédias que marcam o imaginário popular, alguns filmes são paradas obrigatórias.

Esta lista reúne sete obras que oferecem diferentes olhares sobre o Brasil. São narrativas que exploram desde a desigualdade social nas grandes cidades até a riqueza cultural do sertão, convidando o espectador a uma imersão profunda nas diversas realidades que formam a nação.

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Cidade de Deus

Este filme é um marco do cinema nacional e recebeu quatro indicações ao Oscar. A trama acompanha o crescimento do crime organizado em uma favela do Rio de Janeiro, entre os anos 1960 e 1980, pela perspectiva do jovem fotógrafo Buscapé. A produção expõe de forma crua a violência e a complexidade social da periferia carioca.

Central do Brasil

Protagonizado por Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar de melhor atriz pelo papel, o longa conta a história de Dora, uma ex-professora que escreve cartas para analfabetos. Sua vida muda ao ajudar um menino a encontrar o pai no sertão nordestino, em uma jornada emocionante sobre redenção e laços humanos.

O Auto da Compadecida

Baseado na obra de Ariano Suassuna, este filme se tornou um clássico da comédia brasileira. As aventuras de João Grilo e Chicó no sertão da Paraíba misturam humor, religiosidade e crítica social de maneira única. A produção celebra a cultura popular nordestina e a esperteza como forma de sobrevivência.

Tropa de Elite

Vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim, o longa de José Padilha gerou intenso debate público ao mostrar os bastidores do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no combate ao tráfico. A narrativa visceral do capitão Nascimento questiona os limites entre violência e justiça no Rio de Janeiro.

Bacurau

Premiado no Festival de Cannes, este filme mistura faroeste, ficção científica e crítica social. A história se passa em um pequeno vilarejo do sertão que desaparece do mapa e passa a ser atacado por estrangeiros. “Bacurau” é uma poderosa alegoria sobre resistência e a união da comunidade contra a opressão.

Que Horas Ela Volta?

A obra aborda de forma sensível as complexas relações de classe no Brasil contemporâneo. A trama gira em torno de Val, uma empregada doméstica que vê o universo de seus patrões abalado com a chegada de sua filha para prestar vestibular. O filme expõe as barreiras sociais invisíveis que ainda persistem na sociedade.

Dona Flor e Seus Dois Maridos

Baseado no romance de Jorge Amado, este clássico foi por décadas a maior bilheteria do cinema nacional. Estrelado por Sônia Braga, o filme retrata a cultura baiana com sensualidade e humor, contando a história de uma mulher dividida entre o amor de seu falecido e festeiro marido e a segurança do novo companheiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.