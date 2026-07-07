Brad Pitt oficializa namoro com designer no casamento de Taylor Swift
Ator, de 62 anos, apareceu ao lado da designer de joias Ines de Ramon, de 33, durante celebração de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova York
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Brad Pitt, de 62 anos, oficializou o namoro com a designer de joias Ines de Ramon, de 33, no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, realizado em Nova York, na sexta-feira (3/7).
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O ator apareceu com a designer em fotos no Instagram. A publicação foi feita pela cabeleireira Laurie Zanoletti em seu perfil.
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A profissional arrumou o casal para o casório nos EUA. "Meus apaixonados favoritos, Ines de Ramon e Brad Pitt, em um momento incrível em Nova York", destacou na legenda.
Os dois namoram desde 2022 e fazem raras aparições públicas. A empresária repostou as fotos com o ator em seus stories ontem.
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Brad Pitt não planeja se casar com a namorada. "Ines é extremamente próxima da família de Brad. Eles a adoram, e ela foi recebida de braços abertos desde o início. Mas Brad não tem planos de se casar, apesar da grande proximidade que Ines desenvolveu com todos", disse uma fonte ao Page Six.