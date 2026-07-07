Brad Pitt oficializa namoro com designer no casamento de Taylor Swift

Brad Pitt, de 62 anos, oficializou o namoro com a designer de joias Ines de Ramon, de 33, no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, realizado em Nova York, na sexta-feira (3/7).

O ator apareceu com a designer em fotos no Instagram. A publicação foi feita pela cabeleireira Laurie Zanoletti em seu perfil.

A profissional arrumou o casal para o casório nos EUA. "Meus apaixonados favoritos, Ines de Ramon e Brad Pitt, em um momento incrível em Nova York", destacou na legenda.

Os dois namoram desde 2022 e fazem raras aparições públicas. A empresária repostou as fotos com o ator em seus stories ontem.

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Brad Pitt não planeja se casar com a namorada. "Ines é extremamente próxima da família de Brad. Eles a adoram, e ela foi recebida de braços abertos desde o início. Mas Brad não tem planos de se casar, apesar da grande proximidade que Ines desenvolveu com todos", disse uma fonte ao Page Six.