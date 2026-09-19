Blitz revive seus sucessos em torneio de tênis em Tiradentes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Os fãs da Blitz, banda que fez história na música brasileira a partir dos anos 1980, estavam ansiosos para ver e ouvir Evandro Mesquita e sua trupe, bem de pertinho, na última quinta-feira (17/9), no Centro de Convenções do Santíssimo Resort, em Tiradentes.

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“Começa, começa!”, gritava a turma do gargarejo, que, no horário marcado, às 22h, já estava ocupando as mesas, que reuniram os integrantes que disputam a 22ª edição da Copa JAM - Troféu Gil Nogueira e suas famílias.

“A escolha da Blitz não foi à toa. Queríamos comemorar os 20 anos do Instituto Gil Nogueira, com alegria, descontração, com todo mundo dançando”, disse Patrícia Nogueira, ao anunciar o show.



MARIPOSA APAIXONADA

Bastaram os primeiros acordes de “Você não soube me amar”, o primeiro grande sucesso da Blitz, para que o público deixasse as mesas e cadeiras para ficar na boca do palco, cantando todos os hits que vieram a seguir.

Evandro Mesquita ainda brincou com o fato de estar tocando na cidade histórica e fez uma pequena alteração na letra de “A dois passos do paraíso”, disse que a personagem da canção, Mariposa apaixonada era de Tiradentes.

O público foi simpático e, ao descobrir que era aniversário da baixista Sara Rosemback, a galera puxou o “Parabéns a você”.

SÓ SUCESSOS

Além dos hits da Blitz, que não são poucos, a banda apresentou canções do repertório da Gang 90 (“Perdidos na selva”), de Roberto e Erasmo Carlos (“Sentado à beira do caminho”) e de Raul Seixas.

Evandro Mesquita ainda prestou homenagem a todas as mulheres, “as vozes poderosas que perdemos recentemente, como Elza Soares, Gal Costa, Angela Ro Ro, Nana Caymmi e a rainha Rita Lee”. Brincou ainda com o fato de voltar a tocar uma música depois de 40 e tantos anos.

“Ela quer morar comigo na lua”, do disco de 1982, foi censurada à época do lançamento

PREMIADOS

O torneio Jam - troféu Gil Nogueira termina neste sábado (19/9), com a premiação dos vencedores no tênis e no beach tênis.

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