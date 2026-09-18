Torneio de tênis movimenta o fim de semana em Tiradentes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A busca pelo Troféu Gil Nogueira na 22ª edição da Copa JAM continua. Ontem, com clima fechado e muito frio, os atletas abriram as disputas, que seguem hoje e sábado (19/9), nas quadras de tênis e beach tênis do Santíssimo Resort, em Tiradentes. O sorteio das chaves, anteontem, antecedeu o jantar e promoveu o primeiro encontro entre os participantes, que foram divididos em seis equipes masculinas, com 14 jogadores, e seis equipes femininas, com 10 jogadoras. No beach tênis, são quatro equipes com 10 jogadores, sendo três homens e sete mulheres. Ontem à noite, a grande atração foi a banda Blitz, um dos grandes sucessos da música brasileira dos anos 1980.



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LIVRINHO

Fora das quadras, um dos destaques no Santíssimo é o livro infantil “As páginas de Livrinho”, do escritor mineiro Leonardo Dicker, com ilustrações de Luis Portilho. A narrativa acompanha Livrinho, um personagem em forma de livro que deixa sua família para descobrir o mundo, enfrentando desafios, aprendizados e encontros marcantes, entre eles a águia Gil, personagem que homenageia Gil Nogueira. A publicação foi produzida de forma totalmente voluntária. Além de Leonardo Dicker, responsável pelo texto, o ilustrador Luis Portilho também cedeu seu trabalho e os direitos autorais para apoiar a iniciativa social.

VINTE ANOS

A disputa pelo troféu Gil Nogueira está em clima de festa com a comemoração dos 20 anos da ONG, que se dedica ao incentivo da leitura. Patrícia Nogueira conta que o instituto nasceu com o desejo de manter vivo o legado do pai. “Durante a pesquisa para escrever sua biografia, descobrimos inúmeras ações solidárias que ele realizava de forma discreta, sem que nem mesmo a família soubesse. Percebemos que sua história não cabia apenas em um livro e que seu propósito de transformar vidas precisava continuar”, recorda. A partir daí, o Instituto Gil Nogueira surgiu colaborando de forma efetiva no combate ao analfabetismo funcional.

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PÓDIUM

O instituto desenvolveu uma metodologia própria, que fez do projeto Ler é Viver um exemplo que deve ser seguido. Cada turma recebe uma caixa de livros, acompanhada de visitas mensais da equipe pedagógica e de contadores de histórias. Ao fim de cada semestre, os estudantes realizam avaliações de interpretação de texto e são reconhecidos com medalhas de bronze, prata e ouro, conforme o desempenho e o número de obras lidas.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.