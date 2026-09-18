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MÚSICA

Banda Eddie traz a BH o show de "Noturna"

Mais recente trabalho do quarteto pernambucano ameniza o tom carnavalesco e juvenil dos anteriores; apresentação será neste sábado (19/9), n’A Autêntica

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Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
18/09/2026 17:59

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Atualmente no formato quarteto, os pernambucanos da Eddie somam 37 anos de carreira, com um som que definem como
Atualmente no formato quarteto, os pernambucanos da Eddie somam 37 anos de carreira, com um som que definem como "pós-punk praieiro" crédito: rames/divulgação

Em música pop, permanência é difícil de alcançar. Renovação do repertório e distância da nostalgia pura e simples são fatores que colaboram para uma carreira longeva. Pois eles fazem parte da equação da banda Eddie. Há 37 anos na ativa, o grupo de Olinda segue na independência. Mais importante: ainda relevante.

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Prova disto é seu 11o álbum, “Noturna”. Lançado em agosto passado, é o mote do novo show de Fábio Trummer (vocal e guitarra), André Oliveira (teclados e trompete), Rob Meira (baixo) e Kiko Meira (bateria). Como acontece na maioria das vindas da Eddie a BH, a apresentação, neste sábado (19/9), será n’A Autêntica, com abertura do conterrâneo Siba.



A saída do percussionista Alexandre Urêa, há um ano e meio, foi determinante para nortear o novo trabalho, o primeiro de inéditas desde “Atiça” (2021). “Ele era muito importante também na parte dos arranjos. Agora como quarteto, fizemos um álbum mais de canções”, diz Trummer, 56 anos.



“Noturna” é um pé no freio. Isto não significa um disco menor, mas menos festivo do que os anteriores. Mesmo que a mistura de rock e frevo continue presente, o trabalho também explora ritmos latinos e canções mais lentas.



“Vou chamar meu povo” é uma cumbia, enquanto “A tua verdade” bebe na bossa nova. A instrumental “Titi e Tom Tom” surgiu da melodia que Trummer cantarolava para os filhos Matias e Tomás. Único remanescente da formação original, de 1989, Trummer é autor (sozinho ou com parceiros) de 10 das 11 canções do disco.


ERASTO E NANÁ VASCONCELOS



Nome muito importante da cultura pernambucana, o músico e arranjador Erasto Vasconcelos (1947-2016), é autor de “Poema da paz”. A inclusão da canção do irmão de Naná é também uma forma de celebrar o compositor de “O baile da Betinha”, a música mais executada da Eddie nas plataformas de streaming.



“A Eddie é reconhecida como uma banda muito forte de carnaval”, comenta Trummer. O álbum “Carnaval chanson” (2023) referendou a ligação. “Só que a gente não queria ficar estigmatizado, pois sempre tivemos a mente bem aberta”, diz ele, justificando o tom de “Noturna”.



Trummer vive em Brasília há alguns anos, enquanto os outros integrantes continuam em Pernambuco. Depois de alguns trabalhos gravados à distância, o grupo se reuniu para tocar junto. As gravações de “Noturna” foram no estúdio Mundo Novo, em Olinda.



“Fizemos sets de baixo, guitarra e bateria juntos, algo mais parecido com o que fazemos no palco. A ideia foi usar menos recursos de estúdio, pois esse disco é uma forma de querer afirmar nossa identidade”, diz ele, que adora a expressão pós-punk praieiro para definir o som da Eddie.



As letras acompanham a sonoridade. “A veia social faz parte da nossa origem. Mas tem uma coisa muito em voga, certo elitismo querendo dominar as opiniões”, comenta Trummer, referindo-se à canção “Vou chamar meu povo”. Já “Terra sem lei”, uma das melhores do álbum, parte da atual gestão de Olinda. A canção começa com os versos “Terra sem lei/atormentada/atropelando/atropelada/abandonada”. “Uso metáforas para falar não só de Olinda, mas como um exemplo do mundo”, comenta Trummer.



Ele confirma a intenção de fazer um disco mais adulto. “Faz sentido para o público que acompanha uma banda há muito tempo vê-la amadurecer. Não dá para ficar no lugar juvenil a vida toda. Então busquei sair um pouco da superfície das festas”, diz Trummer.



Boa parte do novo material deverá estar em cena neste sábado. Mas como um show da Eddie é também um reencontro com velhos amigos, músicas de outros épocas – “Pode me chamar”, “Ela vai dançar”, “Lealdade” e “Quando a maré encher” – não faltarão no show.

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BANDA EDDIE E SIBA
Show neste sábado (19/9), n’A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Abertura da casa: 20h; Siba: 21h30; Eddie: 23h. Ingressos: a partir de R$ 80, à venda no shotgun.live.



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