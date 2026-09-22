Minas Gerais volta ao circuito internacional do tênis

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Quinze anos depois de sua última realização no estado, Minas Gerais recebe, em dezembro, torneio oficial do ATP Challenger Tour, na categoria Challenger 50.

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O anúncio foi feito pelo Minas Tênis Clube, após assinatura de contratos com a com a presença do presidente do MTC, Carlos Henrique Martins Teixeira, e do diretor-geral do Ecossistema Vida, Claudius Tenório, além de representantes das instituições envolvidas na organização do torneio.

Com apoio da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), da Federação Mineira de Tênis e Beach Tennis (FMT) e da Prefeitura de Nova Lima, o torneio será realizado entre os dias 12 e 20 de dezembro. A expectativa é de reunir público de 12 mil pessoas.

PREMIAÇÃO



A premiação do Nova Lima Tennis Open será de US$ 63 mil e pontuação válida para o ranking mundial. Entre 1992 e 2011, Belo Horizonte sediou torneio internacional que recebeu nomes importantes do tênis, como André Sá, Bruno Soares, Marcelo Melo e Gustavo Kuerten, o Guga.



PARTIDAS



A estrutura do Minas Náutico será preparada para o torneio, com quadras oficiais, arquibancadas, áreas exclusivas para atletas, espaços de hospitalidade e serviços, além de uma operação dedicada ao atendimento do público e à realização das partidas.

O torneio reunirá 90 atletas e terá mais de 60 partidas e os jogos contarão com live scoring e transmissão por streaming para diferentes partes do mundo, por meio das plataformas oficiais da ATP.



AUDIOVISUAL



A exposição imersiva “Polifonia da presença”, do diretor, roteirista e produtor Leonardo Barcelos, segue até 23 de outubro nas galerias do Centro Cultural UFMG.

A mostra propõe uma nova maneira de experimentar o cinema documental, transformando imagens, sons, gestos e atmosferas cinematográficas em um convite para que o público não apenas assista aos trabalhos, mas acesse as obras. O trabalho nasce de uma pesquisa audiovisual desenvolvida por Leonardo Barcelos, ao longo de mais de 10 anos, sobre o corpo no mundo contemporâneo, que deu origem à “Trilogia do corpo”.

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A exposição é organizada como um percurso contínuo por quatro núcleos interligados – “A origem”, “A matéria”, “O outro” e “A voz” –, que conduzem o visitante por diferentes configurações espaciais e intensidades sensoriais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.