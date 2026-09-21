Quik Cia de Dança apresenta espetáculo criado ao vivo

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

“São as dores e delícias de ser o que é”, declara Rodrigo Quik sobre os 26 anos de trajetória da Quik Cia de Dança, fundada por ele e pela bailarina Letícia Carneiro. O bailarino se refere aos desafios e maravilhas que os acompanharam em quase três décadas de trajetória. Nesta terça-feira (22/9), eles estreiam o espetáculo “Encontro de improvisadores – uma nova criação se faz agora”, no Teatro Marília, como parte do projeto Terça da Dança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A improvisação alcança os bailarinos, os músicos e o iluminador de cena da montagem. Os fundadores da Quik estão acompanhados dos bailarinos convidados Guilherme Morais, Heleno Carneiro, Marise Dinis e Raquel Pires. Os músicos Gladson Braga, Thiago Miotto e Rodrigo Salvador também se apresentam ao vivo, assim como o iluminador Geraldo Otaviano.

“Toda essa equipe se encontra em cena, temos algumas regras, alguns combinados, fazemos uma prática antes. Então, vamos para cena e no momento ‘do agora’ criamos juntos a obra, ao vivo. O movimento estimula o músico, o músico estimula o movimento, a luz estimula o músico e o movimento. São jogos, é um grande jogo em cena”, afirma Quik. Eles ainda levam o encontro à Praça Floriano Peixoto, no sábado (26/9) e à sede da Cia, em Nova Lima, no dia 3 de outubro.

Um espetáculo da companhia foi selecionado como ‘provocador’, uma matriz de estímulos para a criação em cena. Dos 12 espetáculos de repertório da Quik, “Formas e linhas”, montagem de 2006, é que guia os intérpretes nesta terça. A escolha foi feita por Marise Dinis, bailarina que se apresenta no encontro e nomeada “artista provocadora” pelos fundadores.

“Isso está sendo bem interessante para a gente e é uma novidade. No caso do ‘Formas e linhas’, ficamos dois anos investigando a relação da dança com as artes plásticas, com o desenho, da forma com a linha e levamos isso ao palco. Então, estamos flertando com essa obra e com os estímulos dela”, conta o bailarino.

DUAS GERAÇÕES EM CENA

Rodrigo Quik e Letícia Carneiro se conheceram no Grupo Corpo, dali surgiu a paixão e logo casaram-se. Fruto do amor bailarino, nasceu Heleno Carneiro, que, aos 28 anos, se apresenta pela primeira vez ao lado dos pais. “A gente brinca que roseira não dá abacaxi, porque ele foi para a mesma área, às vezes junta o talento de dois e vem melhorado. Desde novinho ele nos acompanha, além de toda a trajetória que ele construiu depois, ao longo da vida, morando fora e participando do Ballet Jovem. Encontrar com ele em cena, ainda mais no improviso, é muito rico e emocionante”, afirma Quik.

A trilha sonora de “Formas e linhas” é assinada pelo duo belo-horizontino O Grivo, de Nelson Soares e Marcos Moreira. Como o espetáculo norteia a montagem de improviso, as canções também não foram deixadas de lado, serviram como referência para Gladson Braga, Thiago Miotto e Rodrigo Salvador. “Não pretendemos repetir o trabalho, mas nos inspirar. Então, eles escutam entre eles, escutam com a gente e propõem uma musicalização. Cada trabalho tem um instrumento específico, pode ser mais eletrônico, com mais percussão, mais cordas, cada apresentação é de uma forma.”







Rodrigo Quik e Letícia Carneiro se apresentam pela primeira vez ao lado do filho, Heleno Carneiro Ilana Lansky/Divulgação





Para o bailarino, a diferença de trajetória e bagagens de cada artista contribui para a apresentação e para o improviso. “Se fossem todos iguais, ficaria uma monotonia. Então, a diversidade enriquece muito.”

“ENCONTRO DE IMPROVISADORES – UMA NOVA CRIAÇÃO SE FAZ AGORA”

Nesta terça-feira (22/9), no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia), às 19h. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla, ou duas horas antes do espetáculo na bilheteria do teatro.

No sábado (26/9), às 16h, na Praça Floriano Peixoto (Santa Efigênia), entrada franca sem necessidade de ingresso.

No dia 3 de outubro, às 17h, no COM.VIDA: Casa das Artes - Pasárgada, Sede da Quik Cia de Dança (Alameda do Luar, 50, Pasárgada, Nova Lima). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla, ou meia hora antes do espetáculo no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes