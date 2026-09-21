Cillian Murphy tem um 'clone'? Filho do ator viraliza por semelhança

O jovem Aran Murphy, de 19 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados na internet após sua aparição na estreia da série "Youth", da HBO, em Londres, no dia 11 de setembro de 2026. O motivo? A semelhança impressionante com o ator Cillian Murphy, seu pai premiado.

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As fotos do evento rapidamente se espalharam pelas redes sociais, com internautas e fãs criando montagens que colocam os dois lado a lado em idades parecidas. Os comentários destacam que Aran parece uma verdadeira "cópia" de Cillian, herdando não só traços marcantes que o consagraram em Hollywood como os maneirismos do pai.

Cillian Murphy & Aran murphy pic.twitter.com/rTTaS0M2ZS — Annabelle Wallis (@bellewallis13) September 19, 2026

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O momento não poderia ser mais oportuno. Cillian Murphy vive o auge de sua carreira, tendo conquistado o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em "Oppenheimer". Alguns de seus outros projetos conhecidos são “A origem”, “Batman: O cavaleiro das trevas ressurge” e a série “Peaky blinders”.

Agora, os holofotes se dividem com Aran, que inicia sua própria jornada artística sob o olhar atento do público, que já o apelida de "clone" do pai.

Apesar da grande repercussão com "Youth", Aran não é um novato. Ele já atuou no filme "Lola" (2022) e tem alguns projetos pela frente, como "Klara and the Sun", ao lado de Jenna Ortega, e o filme de guerra "War". A série da HBO foca na história de uma mulher de 50 anos em busca de um novo começo, e a participação de Aran é um dos pontos de destaque na produção.

Os traços que chamam a atenção

A comparação entre pai e filho vai além de uma simples aparência. Muitos apontam que Aran Murphy também parece ter herdado a postura e a intensidade no olhar, características frequentemente associadas às performances de Cillian, conhecido por papéis complexos como o de Thomas Shelby na aclamada série "Peaky Blinders".

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Essa semelhança física e a escolha pela mesma profissão levantam expectativas sobre o futuro de Aran na indústria. Seguir os passos de um pai tão premiado e reconhecido pode ser tanto uma bênção quanto um desafio, mas a repercussão positiva de sua estreia indica que o jovem tem carisma para trilhar seu próprio caminho.