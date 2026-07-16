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The Odyssey

Atores que sempre trabalham com Christopher Nolan; relembre as parcerias

Matt Damon, Cillian Murphy e Michael Caine são alguns dos nomes recorrentes na filmografia do diretor; veja quem são os colaboradores mais fieis

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/07/2026 12:58

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Atores que sempre trabalham com Christopher Nolan; relembre as parcerias
Christopher Nolan, diretor de &quot;The Odyssey&quot;, é reconhecido por seu círculo de atores colaboradores que marcam sua filmografia crédito: Reuters/Stephane Mahe

Com a estreia de "The Odyssey", novo filme de Christopher Nolan que chegou aos cinemas em 17 de julho, volta à tona um tópico familiar para os fãs do cineasta: seu grupo seleto de colaboradores. A inclusão de Tom Holland ao lado de veteranos como Matt Damon e Anne Hathaway no novo longa reforça como o diretor construiu um círculo de confiança com atores que se tornam figuras recorrentes em sua aclamada filmografia.

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Essas parcerias frequentes não apenas facilitam a dinâmica no set de filmagem, mas também criam uma assinatura artística, um senso de familiaridade que conecta suas obras. Para o público, rever um rosto conhecido em um novo universo criado pelo diretor gera expectativa e fortalece a identidade de seu cinema, marcado por tramas complexas e grande escala visual, como visto agora em "The Odyssey".

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Quais atores sempre trabalham com Christopher Nolan?

Christopher Nolan é conhecido por trabalhar repetidamente com um grupo coeso de atores, que formam a base de muitos de seus elencos. Os nomes mais leais ao diretor britânico incluem Michael Caine, que se tornou um amuleto em seus projetos, e Cillian Murphy, que finalmente protagonizou uma obra sua em "Oppenheimer".

Michael Caine

A parceria mais longa e notória de Nolan é com o veterano Michael Caine. O ator britânico é quase uma assinatura em seus filmes, muitas vezes atuando como uma figura mentora para os protagonistas. A colaboração entre eles inclui oito filmes:

  • A trilogia "Batman" ("Begins", "O cavaleiro das trevas" e "O cavaleiro das trevas ressurge")

  • "O grande truque" (2006)

  • "A origem" (2010)

  • "Interestelar" (2014)

  • "Dunkirk" (2017) - participação com a voz

  • "Tenet" (2020)

Cillian Murphy

Antes de ganhar o Oscar por "Oppenheimer" (2023), Cillian Murphy já era um rosto constante nos filmes de Nolan. O ator irlandês participou de seis produções do diretor, geralmente em papéis coadjuvantes marcantes, até assumir o papel principal que lhe rendeu o maior prêmio do cinema.

  • A trilogia "Batman"

  • "A origem" (2010)

  • "Dunkirk" (2017)

  • "Oppenheimer" (2023)

Tom Hardy

Conhecido por sua intensidade e transformação física, Tom Hardy também é um dos colaboradores favoritos de Nolan. Ele entregou performances memoráveis em três filmes, interpretando desde um charmoso falsificador até um dos vilões mais icônicos do cinema.

  • "A origem" (2010)

  • "Batman: O cavaleiro das trevas ressurge" (2012)

  • "Dunkirk" (2017)

Outros colaboradores recorrentes

Além do trio principal, outros grandes nomes de Hollywood já trabalharam com Christopher Nolan mais de uma vez. A estreia de "The Odyssey" reforça essa tendência, reunindo Matt Damon e Anne Hathaway. Damon já havia marcado presença em "Interestelar" e "Oppenheimer", enquanto Hathaway apareceu em "Batman: O cavaleiro das trevas ressurge" e "Interestelar". Christian Bale é outro exemplo, tendo sido seu Batman e também protagonista de "O grande truque".

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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