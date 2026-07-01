'A odisseia': novo filme de Nolan ganha trailer com elenco de estrelas
Com Matt Damon e Anne Hathaway, épico de Christopher Nolan sobre a obra de Homero chega aos cinemas em julho; ingressos já estão à venda
compartilheSIGA
A Universal Pictures lançou um novo trailer de “A Odisseia”, uma das produções mais aguardadas do ano. O filme é dirigido por Christopher Nolan, premiado com o Oscar por “Oppenheimer”, e estrelado por Matt Damon no papel de Odisseu e Anne Hathaway como Penélope.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A adaptação grandiosa da obra de Homero chega aos cinemas brasileiros em 16 de julho. Os ingressos antecipados já estão disponíveis para compra nas principais redes de cinema do país, com sessões convencionais e em IMAX.
Leia Mais
Wagner Moura 'tapando' rosto de colega e veteranos com novatos: 12 detalhes da foto oficial do Oscar
Elenco de 'Duna 2', que estreia hoje, é trunfo para atrair público jovem
Ambientada após a Guerra de Troia, a história acompanha a jornada de Odisseu em seu retorno para Ítaca. No caminho, ele enfrenta criaturas míticas e a ira dos deuses, enquanto sua esposa Penélope o aguarda.
Um elenco de estrelas
Para dar vida à narrativa, o elenco reúne grandes nomes de Hollywood. Tom Holland interpreta Telêmaco, Zendaya vive a deusa Atena, Mia Goth é Melanto e Robert Pattinson assume o papel de Antínoo.
A produção também conta com John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Euríloco). As atrizes vencedoras do Oscar, Charlize Theron e Lupita Nyong’o, fazem participações especiais.
“A Odisseia” tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível em versões IMAX e acessíveis a partir de 16 de julho nos cinemas brasileiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.