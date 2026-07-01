'A odisseia': novo filme de Nolan ganha trailer com elenco de estrelas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Universal Pictures lançou um novo trailer de “A Odisseia”, uma das produções mais aguardadas do ano. O filme é dirigido por Christopher Nolan, premiado com o Oscar por “Oppenheimer”, e estrelado por Matt Damon no papel de Odisseu e Anne Hathaway como Penélope.

A adaptação grandiosa da obra de Homero chega aos cinemas brasileiros em 16 de julho. Os ingressos antecipados já estão disponíveis para compra nas principais redes de cinema do país, com sessões convencionais e em IMAX.

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Ambientada após a Guerra de Troia, a história acompanha a jornada de Odisseu em seu retorno para Ítaca. No caminho, ele enfrenta criaturas míticas e a ira dos deuses, enquanto sua esposa Penélope o aguarda.

Um elenco de estrelas

Para dar vida à narrativa, o elenco reúne grandes nomes de Hollywood. Tom Holland interpreta Telêmaco, Zendaya vive a deusa Atena, Mia Goth é Melanto e Robert Pattinson assume o papel de Antínoo.

A produção também conta com John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Euríloco). As atrizes vencedoras do Oscar, Charlize Theron e Lupita Nyong’o, fazem participações especiais.

“A Odisseia” tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível em versões IMAX e acessíveis a partir de 16 de julho nos cinemas brasileiros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.