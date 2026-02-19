Saiba quais são os filmes que estreiam nesta semana em BH e onde vão passar

Oito anos após afirmar que não voltaria a atuar, Daniel Day-Lewis retorna aos cinemas. “Anêmona”, uma das estreias desta quinta-feira (19/2), traz o britânico – por muitos considerado o maior ator vivo – em dupla função. Ele não só protagoniza como também é o co-roteirista do drama que marca a estreia de seu filho Ronan Day-Lewis na direção de longas.



Na história, ele é Ray, um homem que vive numa solidão autoimposta no meio da floresta. Um dia, é procurado por seu irmão, Jem (Sean Bean) para voltar à vida normal e enfrentar o filho problemático que deixou para trás.

‘Isso ainda está de pé?’ é drama que faz rir dos desacertos de um casal



Depois de “Maestro” (2023), Bradley Cooper retorna como diretor na comédia dramática “Isso ainda está de pé?”. Os protagonistas são Will Arnett e Laura Dern. Ele é Alex, que enfrenta o divórcio de Tess, uma ex-campeã de vôlei. Alex descobre, por acaso, a comédia stand-up, encontrando uma válvula de escape emocional inesperada. Cooper faz uma participação como um dos amigos do casal, também o alívio cômico do filme.



Cinebio de George Orwell

O cineasta Raoul Peck, que já documentou a trajetória do escritor James Baldwin e do fotógrafo Ernest Cole, agora se volta para a vida de George Orwell. Em “Orwell: 2+2=5”, ele trabalha os temas do totalitarismo e da manipulação da verdade por meio dos conceitos do duplipensar (aceitar simultaneamente duas crenças contraditórias como corretas), que o escritor tratou no clássico “1984”.



Emma Thompson é a estrela do suspense “O frio da morte”. Ela interpreta Barb, uma viúva que deve cumprir o último desejo do marido: espalhar suas cinzas em um lago ao Norte de Minnesota. Pega numa nevasca, ela acaba chegando a uma cabana. Sem querer, descobre uma jovem sequestrada – e não demora a perceber que é a única esperança para ela.



Já o terror “Para sempre medo” acompanha o casal Liz (Tatiana Maslany) e Malcolm (Rossif Sutherland), que decide fazer uma viagem para celebrar seu relacionamento. Quando um imprevisto obriga Malcolm a voltar às pressas, Liz passa a ser atormentada por uma força oculta e segredos sombrios, que colocam em xeque sua confiança no marido.



“ANÊMONA”

(Reino Unido/EUA, 2025, 125 min.) – Estreia no Pátio, Ponteio, UNA Cine Belas Artes.

“ISSO AINDA ESTÁ DE PÉ?”

(EUA, 2025, 121 min.) – Estreia no Boulevard, Del Rey, Diamond, Pátio, Ponteio, UNA Cine Belas Artes.

“O FRIO DA MORTE”

(Alemanha/Canadá/EUA, 2025, 98 min.) – Estreia no BH, Cidade, Contagem, Del Rey, Minas Shopping.

“ORWELL: 2 + 2 = 5”

(EUA/França, 2025, 119 min.) – Estreia no UNA Cine Belas Artes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“PARA SEMPRE MEDO”

(Canadá/EUA, 2025, 99 min.) – Estreia no BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Estação, Itaupower, Minas Shopping, Monte Carmo.