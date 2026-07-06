Kieran Culkin: da sombra do irmão ao Oscar, a trajetória de um vencedor

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Kieran Culkin consolidou-se como um dos atores mais premiados de sua geração. Após conquistar o Emmy como Roman Roy em 'Succession' e o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2025 por 'A Real Pain', o ator encerrou um ciclo vitorioso que o elevou ao topo de Hollywood, superando a antiga imagem de irmão mais novo do astro Macaulay Culkin.

Quem é Kieran Culkin?

Kieran Culkin é um ator norte-americano conhecido por sua versatilidade em papéis no cinema e na televisão. Irmão mais novo de Macaulay Culkin, ele iniciou a carreira na infância, muitas vezes em produções estreladas pelo irmão, construindo gradualmente um caminho próprio com performances aclamadas.

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Como foi o início da carreira do ator?

A estreia de Kieran no cinema ocorreu ao lado do irmão em "Esqueceram de mim", de 1990. Durante a infância e adolescência, ele participou de outros filmes conhecidos, como "O pai da noiva". No entanto, foi no início dos anos 2000 que ele começou a se destacar em produções do cinema independente.

O filme "A perigosa vida dos altar boys" e, principalmente, "A estranha família de Igby", lhe renderam sua primeira indicação ao Globo de Ouro e mostraram ao público e à crítica seu talento para interpretar personagens complexos e fora do padrão, distanciando-o da imagem de ator mirim.

O sucesso como Roman Roy em 'Succession'

O grande ponto de virada na carreira de Kieran Culkin foi seu papel como Roman Roy na aclamada série da HBO, "Succession". Na trama, ele interpreta o filho mais novo do magnata Logan Roy, um personagem sarcástico, impulsivo e com uma profunda necessidade de aprovação paterna.

Sua performance lhe rendeu os prêmios mais importantes da televisão mundial, incluindo o Emmy de Melhor Ator em Série de Drama em 2024 e um Globo de Ouro. O papel não apenas o tornou um nome familiar, mas também solidificou seu status como um dos atores mais talentosos de sua geração.

Qual a história de 'A Real Pain'?

Em 2024, Kieran Culkin estrelou "A real pain", ao lado de Jesse Eisenberg, que também dirige o longa. O filme acompanha a jornada de dois primos, David (Eisenberg) e Benji (Culkin), que viajam para a Polônia após a morte da avó para conhecerem suas origens.

A performance foi amplamente aclamada e lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em março de 2025, consolidando uma temporada de premiações na qual também venceu o Globo de Ouro, BAFTA, SAG Awards e Critics Choice Awards.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.