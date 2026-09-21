De IMG a Calvin Klein: a trajetória de Presley Gerber nas passarelas

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A morte do modelo Presley Gerber aos 27 anos, ocorrida neste domingo em uma clínica de reabilitação, encerrou uma carreira que começou de forma meteórica nas passarelas internacionais. Filho da supermodelo Cindy Crawford, Gerber despontou como uma promessa da moda masculina ao assinar seu primeiro contrato aos 15 anos, desfilando para algumas das marcas mais importantes do mundo.

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Nascido em 1999 em uma das famílias mais conhecidas da indústria da moda, ele cresceu ao lado da irmã, a também modelo Kaia Gerber. Sua incursão profissional no setor foi vista como um caminho natural, impulsionado tanto pela herança familiar quanto por seu próprio potencial diante das câmeras e nos desfiles.

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Como começou a carreira de Presley Gerber?

A trajetória de Gerber no universo da moda começou oficialmente em 2015, quando assinou contrato com a prestigiada agência IMG Models, uma das maiores do setor. Com o apoio da agência, não demorou para que ele fizesse sua estreia em eventos de grande porte, atraindo a atenção de estilistas e diretores criativos renomados.

Seu primeiro desfile de grande impacto foi para a coleção resort de 2016 da Moschino, em Los Angeles. O evento marcou o início de uma sucessão de trabalhos importantes, que o colocaram rapidamente no circuito das principais semanas de moda globais, como as de Paris, Milão e Nova York. Sua aparência e profissionalismo o levaram a ser um dos rostos masculinos mais requisitados de sua geração.

Quais foram os principais desfiles do modelo?

O portfólio de Presley Gerber inclui a colaboração com diversas grifes de luxo e marcas icônicas. Sua presença nas passarelas era constante nas temporadas de moda entre 2017 e 2019. Entre os principais trabalhos, destacam-se os desfiles para:

Moschino

Dolce & Gabbana

Burberry

Tommy Hilfiger

Calvin Klein

Balmain

Ralph Lauren

Por que a carreira na moda foi interrompida?

Apesar do sucesso inicial, a carreira de Presley Gerber nas passarelas de alta-costura foi relativamente curta. Nos anos seguintes, Gerber falou abertamente sobre saúde mental e sobre uma luta de cerca de uma década contra a dependência química, segundo relato de sua irmã, Kaia Gerber, à revista Vogue. Ele chegou a criar, em 2024, a série 'Mental Health Mondays' nas redes sociais para incentivar conversas sobre o tema, e neste ano havia iniciado um novo tratamento

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Em diversas ocasiões, Gerber falou abertamente sobre saúde mental e as dificuldades de crescer sob os holofotes, uma realidade compartilhada por muitos filhos de celebridades. A decisão de se afastar refletiu uma busca por bem-estar e por um estilo de vida mais reservado, longe da agitação que marcou seus primeiros anos de carreira.