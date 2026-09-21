Cindy Crawford: a trajetória do ícone que marcou a moda e uma geração

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Cindy Crawford, um dos maiores ícones da moda, enfrenta um momento de profunda dor com a morte de seu filho, Presley Gerber, aos 27 anos. A morte, ocorrida nesse domingo (20/9), foi confirmada em uma clínica de reabilitação no sul da Califórnia, e a causa ainda está sob investigação. Em comunicado, a família pediu privacidade “durante este momento muito difícil e doloroso”. A notícia joga luz sobre a trajetória da supermodelo, agora marcada por uma tragédia pessoal.

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Sua jornada na moda começou de forma quase cinematográfica. Descoberta aos 16 anos em uma pequena cidade de Illinois, nos Estados Unidos, Crawford rapidamente se destacou pela beleza clássica e uma pinta característica acima do lábio, que se tornaria sua marca registrada. Em pouco tempo, ela estampava as capas das principais revistas do mundo e desfilava para as grifes mais renomadas.

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Um ícone dos anos 90

Durante a década de 1990, Cindy Crawford foi uma das supermodelos que definiram uma era, ao lado de nomes como Naomi Campbell, Linda Evangelia e Christy Turlington. Ela não apenas vestia as roupas; ela personificava a imagem de uma mulher poderosa, saudável e acessível, o que a tornou um fenômeno global.

Sua visão de negócios a levou a expandir sua marca pessoal muito além das passarelas. Crawford foi pioneira ao lançar vídeos de ginástica que se tornaram um sucesso de vendas, além de criar linhas de produtos de beleza e móveis. Com isso, ela consolidou seu nome como sinônimo de um estilo de vida aspiracional, mas alcançável.

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Vida em família e a luta de Presley

Longe dos holofotes, Cindy construiu uma família sólida ao lado do empresário Rande Gerber, com quem se casou em 1998. O casal teve dois filhos, Presley e Kaia Gerber. Ambos seguiram os passos da mãe na moda, com Kaia se tornando uma das modelos mais requisitadas de sua geração.

Presley também construiu uma carreira como modelo, participando de campanhas importantes. No entanto, sua vida também foi marcada por lutas pessoais que se tornaram públicas, incluindo problemas com a lei em 2019 e discussões abertas sobre sua saúde mental. Nos últimos anos, ele havia compartilhado em suas redes sociais parte de seu processo de tratamento.

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A trajetória de sucesso de Cindy Crawford, que inspirou milhões ao redor do mundo, agora é atravessada por uma perda irreparável. Neste momento de luto, a história do ícone das passarelas se volta para a esfera privada, enquanto a família enfrenta a dor da partida prematura de Presley.