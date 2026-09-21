Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, morre aos 27 anos

O filho da modelo Cindy Crawford, Presley Gerber, morreu neste domingo (20/9), aos 27 anos. A morte ocorreu em uma clínica de reabilitação, segundo registros do Los Angeles County Medical Examiner obtidos pela revista People. A notícia foi divulgada inicialmente pelo site TMZ.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um representante da mãe de Presley, Cindy Crawford, do pai, Rande Gerber, e da irmã, Kaia Gerber, afirmou que a família pede privacidade neste momento difícil. Uma autópsia ainda será realizada, de acordo com o TMZ.

Leia Mais

Filho da modelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, Presley nasceu em Beverly Hills, Califórnia, em 1999. Ele também seguiu a carreira de modelo, sendo contratado pela IMG Models aos 15 anos.

Aos 17 anos, ao lado da irmã Kaia, de 14, começou a ganhar grande atenção no mundo da moda. Presley desfilou para a Moschino em Los Angeles, para a Dolce & Gabbana em Milão e participou de uma campanha da Calvin Klein.

Em 2019, foi acusado de dirigir sob a influência de álcool. No ano seguinte, tatuou a palavra “MISUNDERSTOOD” no rosto, mas a tatuagem parece ter sido removida um ano depois.

Luta por saúde mental

Antes de sua morte, Gerber falava abertamente sobre seus problemas com saúde mental e abuso de substâncias. “Tendo lutado com saúde mental, depressão e outras coisas que vêm com isso, acho que se eu ajudar uma pessoa ou cem pessoas a sair daquele lugar em que estive, é tudo o que preciso fazer”, disse ele no podcast Studio 22.

Ele criou a série de vídeos “Mental Health Mondays” em seu Instagram. Em uma das publicações, discutiu como encontrar pontos em comum com outras pessoas em círculos de recuperação. Em outra, de julho de 2025, falou sobre a importância de integrar hábitos saudáveis, como esportes, em sua vida.

Em um vídeo deletado de dezembro de 2025, Presley revelou que usava medicamentos como Buprenorfina, Xanax e Valium para tratar "ataques de pânico". Ele disse que compartilhava sua história para que outros não se sentissem sozinhos e na esperança de encontrar ajuda.

Na edição de setembro de 2026 da revista "Vogue", Kaia Gerber refletiu sobre a "luta de uma década de Presley contra o vício em drogas". Ela comentou que a abertura do irmão sobre sua vida era revigorante. "Meus pais, durante a maior parte de nossas vidas, foram muito privados, e agora temos esse professor absoluto, meu irmão, que diz: 'Vou ser muito humano para todos'", afirmou.

Presley Gerber deixa seus pais e sua irmã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



