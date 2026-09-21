Modelo Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, morre aos 27 anos

O modelo americano Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, morreu no domingo aos 27 anos, anunciou um representante da família.

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A causa da morte não foi informada, mas o jovem estava em uma clínica de reabilitação, segundo os documentos do site do Instituto Médico Legal do condado de Los Angeles.

"A família pede privacidade neste momento difícil", declarou o agente de Cindy Crawford, citado pelo canal CNN e pelo site TMZ.

Nascido em 1999 na Califórnia, Presley Gerber era um dos dois filhos de Cindy Crawford e Rande Gerber. Assim como a irmã, Kaia Gerber, ele começou muito jovem, aos 16 anos, no mundo da moda.

Nos últimos anos, ele falou abertamente nas redes sociais sobre seus problemas de dependência de drogas e questões de saúde mental.

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