Estilista Calvin Klein quase cai em evento e atitude de namorado viraliza
O magnata da moda, de 83 anos, se desequilibrou com flashes; a reação de Kevin Barker, 48 anos mais novo, gerou um intenso debate nas redes
Um vídeo do estilista Calvin Klein, de 83 anos, viralizou nas redes sociais após ele quase cair ao chegar em um evento em Nova York, no último dia 17. O que mais chamou a atenção, no entanto, não foi o desequilíbrio, mas a atitude do namorado dele, o modelo Kevin Barker, de 35 anos.
TRISTE: Calvin Klein, o magnata da moda de 83 anos, fica visivelmente frágil na chegada de um evento e quase cai sozinho enquanto seu namorado padrão simplesmente segue adiante como se nem o conhecesse. pic.twitter.com/fCQXjpFvyw— Bunklr (@forumbunklr) November 25, 2025
As imagens mostram o magnata da moda visivelmente desorientado pelos flashes dos fotógrafos ao subir uma escada. Enquanto um segurança o ampara, Barker, que o acompanhava, parece continuar caminhando sem oferecer ajuda imediata, o que gerou um intenso debate online sobre sua reação.
De um lado, muitos internautas criticaram duramente o modelo. Comentários apontaram uma suposta frieza e falta de cuidado com o companheiro, que é 48 anos mais velho. A cena foi descrita por alguns como um reflexo de um relacionamento movido por interesse.
“Credo, o homem quase caindo e ele nem aí”, escreveu um usuário na plataforma X. Outros comentários seguiram a mesma linha, com acusações de que Barker estaria apenas esperando pela herança do bilionário e que a postura foi “triste de se ver”.
Por outro lado, uma parte do público saiu em defesa de Kevin Barker, argumentando que o vídeo poderia ser mal interpretado. “É engraçado porque, se ele tivesse ficado do lado dele, iam dizer que ele estava querendo aparecer nas fotos, querendo hype e tals”, pontuou um internauta.
Algumas pessoas defenderam que o modelo pode não ter percebido a gravidade da situação ou que o próprio Klein, por orgulho, prefira não receber ajuda em público.
A intensidade dos flashes também foi citada como a principal causa do mal-estar do estilista, justificando a confusão geral no momento da chegada. “Quase cegaram ele com esses flashes. Até eu ficaria cambaleando”, observou um perfil, minimizando a responsabilidade do namorado.
Calvin Klein e Kevin Barker mantêm um relacionamento discreto desde 2016. A diferença de idade entre os dois é frequentemente alvo de comentários e especulações nas redes sociais sempre que aparecem juntos em eventos públicos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.